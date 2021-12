Kathy Griffin révèle qu’elle n’a plus de cancer après avoir subi une chirurgie pulmonaire

Kathy griffon est officiellement sans cancer.

Le comédien de 61 ans a partagé la nouvelle lors de l’épisode du 30 novembre de Jimmy Kimmel Live !. Tout en expliquant pourquoi sa voix sonnait différemment, Griffin a déclaré qu’elle avait subi une chirurgie pulmonaire il y a quelques mois.

« En août, on m’a enlevé la moitié de mon poumon gauche. Je ne plaisante même pas », a-t-elle déclaré. « Maintenant, ils ont mis le tube d’intubation à tomber par ma corde vocale. Alors maintenant, je suis, comme, Minnie Mouse rencontre Marilyn Monroe, Je ne suis pas sûr. »

Lorsque Jimmy Kimmel a demandé si les médecins avaient sorti « tous les cancers du poumon de là », a confirmé Griffin. « Oui! Donc je n’ai plus de cancer. »

Griffin a informé ses fans de son opération et de sa bataille contre le cancer du poumon de stade 1 dans une publication sur Instagram en août, les exhortant à « rester à jour sur vos examens médicaux » et que « cela vous sauvera la vie ».

« J’avais comme une tumeur, non? Et je n’ai jamais fumé », a-t-elle déclaré à Kimmel. « Et c’était là pendant 10 ans. Alors écoutez ceci : ils l’ont retiré, et ils l’ont trouvé, genre, un autre scan. D’accord, alors j’entre. »