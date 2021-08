Kathy Griffin révèle un diagnostic de cancer du poumon

La comédienne et actrice Kathy Griffin a révélé lundi qu’on lui avait diagnostiqué un cancer du poumon. La femme de 60 ans a partagé son diagnostic sur Twitter, où elle a révélé qu’elle subirait une intervention chirurgicale pour se faire retirer “la moitié de mon poumon gauche”. Griffin, qui en 2017 a perdu sa sœur Joyce d’un cancer, a assuré aux fans que ses “médecins sont très optimistes” quant à son pronostic.

Dans un message émouvant partagé avec les fans, le comédien a écrit : “Je dois vous dire quelque chose. J’ai un cancer. Je suis sur le point d’être opéré pour me faire enlever la moitié de mon poumon gauche.” Griffin a ajouté: “Oui, j’ai un cancer du poumon même si je n’ai jamais fumé!” Selon Griffin, le cancer est “au stade un et contenu” dans son poumon gauche et les médecins “sont très optimistes… J’espère qu’il n’y aura pas de chimiothérapie ni de radiothérapie après cela et que ma respiration devrait fonctionner normalement”. Griffin a déclaré qu’elle s’attend à être prête “et à courir comme d’habitude dans un mois ou moins”.

pic.twitter.com/XoqoudcIK1 – Kathy Griffin (@kathygriffin) 2 août 2021

Ceci est une histoire en développement…