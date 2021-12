Kathy Griffin révèle une tentative de suicide dramatique à la suite de la controverse de Donald Trump

Kathy Griffin a fait une confession effrayante lors de son épisode de jeudi de The View, révélant qu’elle avait déjà tenté de se suicider au milieu de sa dépendance aux médicaments sur ordonnance. Dans son interview alors qu’elle faisait la promotion de sa prochaine apparition dans la comédie Search Party de TBS, Griffin a expliqué comment elle s’était retrouvée à abuser de médicaments sur ordonnance « quelques années avant l’affaire Trump ».

Griffin a fait référence à l’incident de 2017 au cours duquel elle arborait la tête coupée de Trump pour une photo augmentée. L’épreuve lui a coûté son emploi à CNN et lui a valu une enquête des services secrets. Elle a ensuite été innocentée au bout de deux mois.

Griffin n’a pas attribué sa dépendance à la cause du scandale Trump ou des retombées de la liste noire. Cependant, elle a dit que l’incident était « beaucoup plus effrayant que le cancer ».

« Donc, une fois que c’est arrivé, et franchement, qu’avec la quarantaine, j’ai juste commencé à prendre des pilules toute la journée », a-t-elle déclaré aux hôtes. « J’avais ce fantasme que mon mari trouverait quelqu’un de merveilleux, qui lui conviendrait mieux. J’ai écrit toute cette note. Ensuite, j’ai pris environ 100 pilules. »

Griffin dit qu’elle s’est retrouvée accro après avoir souffert de diverses blessures régulières qui nécessitaient le besoin de pilules analgésiques. « À l’époque, ils vous donnaient comme 90 Vicodin comme si ce n’était rien ou 90 Ambien. Puis au fil des ans, je suis devenue accro », a-t-elle expliqué.

Elle a poursuivi, ajoutant qu’à un moment donné, elle est tombée dans les escaliers après s’être évanouie et s’est réveillée avec une série d’égratignures et de coupures sur tout le corps. « J’ai finalement appelé mon mari parce que je l’ai même expulsé de la maison… J’étais vraiment mauvais », a expliqué Griffin. « J’ai dit : « Pouvez-vous m’emmener à l’hôpital ? » Alors je suis allé à l’hôpital et j’en suis ressorti innocent. J’ai dit : ‘Écoutez, j’ai essayé de me suicider.' »

« Ensuite, ils m’ont mis en attente psychologique pendant trois jours », a-t-elle déclaré. L’humoriste, après avoir subi une opération pour un cancer du poumon, dit qu’elle n’a plus peur de partager la nouvelle. « L’une des raisons pour lesquelles je vous en parle même, c’est que j’ai 61 ans et que je viens d’une époque où vous ne pouviez pas parler de ce genre de choses », a-t-elle déclaré. « Vous parlez d’une dépendance à la pilule et vous ne travaillez plus jamais ou vous n’êtes pas assurable. »

« Pour une raison quelconque, quand j’ai survécu, je ris de tout maintenant. Je me promène toute la journée en riant parce que j’ai l’impression d’avoir failli rater et maintenant je ris de tout », a-t-elle dit à tout le monde. « Je suis un peu plus heureux. »