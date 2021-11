Kathy Hilton a mis à jour son jardin avec ces articles Amazon

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Kathy Hilton L’arrière-cour était si emblématique qu’elle a servi d’inspiration pour l’ensemble de réunion The Real Housewives of Beverly Hills. Cependant, nous ne le verrons pas à la télévision lorsque la série reviendra la saison prochaine. La star de RHOBH s’est associée à Amazon pour relooker totalement son espace extérieur avec de nouveaux meubles et des accents décoratifs. Tous les choix de Kathy sont dans sa vitrine Amazon et vous pouvez les consulter ci-dessous.