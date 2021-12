Kathy Hilton est de retour pour la saison 12 de ‘RHOBH’ après Money Holdout

Kathy Hilton est enfin de retour devant les caméras de ‘RHOBH’ – après avoir réclamé plus d’argent – ​​en concluant un accord juste à temps pour garantir qu’elle apparaîtra dans la saison 12.

Kathy avait auparavant refusé de filmer quoi que ce soit pour la nouvelle saison de la franchise parce qu’elle sentait qu’elle était sous-estimée par les producteurs de spectacles. Cela a pris plusieurs semaines, mais les deux parties ont pu parvenir à un accord qui verra Kathy comme une amie de la distribution, faisant des apparitions régulières dans la série.

Nous avons parlé avec la sœur de Kathy et membre à temps plein de la distribution Kyle Richards le mois dernier à propos de l’absence de KH alors que les autres femmes ont été vues en train de tirer à travers la ville. Kyle nous a dit que Kathy était occupée à planifier sa fille, Paris Hilton‘s mariage — mais nos sources disent que le le vrai problème était l’argent.

Kathy devrait commencer le tournage avec le casting de Bev Hills juste après les vacances. Comme nous l’avons signalé, la production avait été suspendu à la fin de la semaine dernière lorsque 3 membres — Lisa Rinna, Erika Jayne et Garcelle — testé positif au COVID-19. Heureusement, on nous dit que toutes les femmes ont été vaccinées et ont présenté des symptômes bénins.

Quant à tous ceux qui ont été testés négatifs, on nous dit que la production reprendra à un moment donné cette semaine.

On ne sait pas encore si cela inclura immédiatement Kathy … qui est devenue une favorite des fans, faisant des apparitions cohérentes la saison dernière. Nul doute que les fans seront ravis qu’elle revienne.