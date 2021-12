Kathy Hochul signe un projet de loi pour le cyclisme sur les ponts et les stations MTA

Les responsables de la MTA seront tenus de planifier et d’encourager l’accès des vélos et des piétons sur ses ponts et ses trains, selon la législation signée mardi par le gouverneur Kathy Hochul.

La nouvelle loi oblige les responsables à « élaborer un plan d’action stratégique pour améliorer l’accès des cyclistes et des piétons aux ponts, aux gares et aux autres installations exploitées par l’autorité » et requiert une expertise en vélo au sein des conseils consultatifs des navetteurs de la MTA.

« Les transports en commun à New York devraient être accueillants, sûrs et accessibles pour les cyclistes et les piétons », a déclaré Hochul dans un communiqué. « Je suis fier de signer une loi qui élargira l’accès aux transports en commun, peu importe la façon dont vous choisissez de vous déplacer.

Les défenseurs du cyclisme espèrent que le projet de loi injectera du zèle dans l’approche de la MTA en matière de politique cyclable. Il est actuellement illégal de pédaler sur l’un des sept ponts MTA dans les limites de la ville de New York, et les cyclistes qui ne respectent pas les règles risquent de se faire verbaliser par les flics.

La gouverneure Kathy Hochul a déclaré que la législation élargirait l’accès aux transports en commun. Photo de Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via .En vertu de la loi actuelle, il est illégal pour les cyclistes de pédaler sur l’un des sept ponts MTA dans les limites de la ville de New York.Photo de Robert Nickelsberg/.)

La législation a été parrainée par la sénatrice de l’État Alessandra Biaggi (D-Bronx) et la députée Jessica Gonzalez-Rojas (D-Queens). Le porte-parole de Bike New York, Jon Orcutt, a déclaré que la pression pour forcer le MTA à améliorer l’accès est un « début, pas une fin ».

« Il est grand temps que le MTA autorise les vélos sur ses ponts et envisage d’augmenter l’accès aux transports en commun via le stationnement pour vélos », a déclaré Orcutt. « Nous remercions le gouverneur et en particulier le sénateur de l’État Biaggi et le membre de l’Assemblée Gonzalez-Rojas. »