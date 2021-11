Kathy Hochul utilise Eric Adams pour se rapprocher des chefs d’entreprise de New York

La gouverneure Kathy Hochul a déclaré qu’elle remporterait la prochaine primaire démocrate de 2022, alors qu’elle se rapprochait du populaire nouveau maire de New York Eric Adams devant des chefs d’entreprise jeudi.

« Je vois la situation dans son ensemble: je gagnerai cette primaire », a déclaré Hochul, qui a passé une grande partie de son temps à New York depuis le remplacement d’Andrew Cuomo en disgrâce l’été dernier, lors d’un petit-déjeuner à Midtown organisé par l’Association for a Better New York.

Hochul a nommé les priorités clés qu’elle aimerait atteindre en tant que gouverneur, telles que le retour des travailleurs dans leurs bureaux de Manhattan, la stimulation de l’économie, le retour des emplois, la réduction des sans-abri et de la criminalité – et a déclaré qu’Adams sera un lien clé pour faire de ces objectifs une réalité. .

« J’ai hâte de travailler avec notre nouveau maire Eric Adams. Les gens disent : « Avez-vous déjà rencontré le maire ? Je travaille avec lui depuis sept ans ! Que pensez-vous que j’ai fait en tant que lieutenant-gouverneur? Je connais ces gens ! elle a jailli.

« J’ai été partout, et je connais Eric Adams et nous avons partagé des valeurs et une vision pour amener cette ville et cet État dans un endroit bien meilleur. »

« Comme je l’ai dit le soir des élections, alors que je me tenais sur scène avec Eric Adams, j’ai dit : les gens », a-t-elle dit.

Le maire élu de New York, Eric Adams, embrasse le gouverneur Kathy Hochul lors d’une réception à l’hôtel El San Juan le 5 novembre 2021 à San Juan, Porto Rico.James Keivom

Originaire du nord de l’État de Buffalo, Hochul doit faire des incursions dans les régions du bas de l’État riches en votes, d’autant plus qu’elle fait face à ce qui devrait être les principaux défis de deux Brooklynites : le procureur général de l’État Letitia James et l’avocat public de la ville Jumaane Williams.

Adams serait un allié clé pour elle au cours de l’année à venir alors qu’elle cherche à obtenir des approbations et Hochul pourrait également offrir à Adams un pouvoir de négociation pour les priorités de la ville dans le processus budgétaire de l’État.

« Nous voulons aussi que les gens se sentent en sécurité dans les métros, dans les rues. Je me promène et je sais que les gens ont cette peur et cette anxiété – un sentiment que ce n’est pas tout à fait comme avant la pandémie. »

« Je vais vous dire, mes amis, la ville de New York a déjà été confrontée à la criminalité, nous l’avons surmontée et le fait que ce n’était pas une longue pente vers la criminalité, c’est une sorte de pic vers le bas qui signifie que vous pouvez apparaître rapidement et travailler pour la ville de New York, le nouveau maire, c’est ainsi que nous allons procéder », a-t-elle déclaré.

L’avocat public de New York, Jumaane Williams, fait partie de ceux qui seront en lice pour le candidat démocrate au poste de gouverneur. James Messerschmidt pour NY Post

Depuis son entrée en fonction en août, Hochul a vanté son approche envers le gouvernement local et s’est engagée à travailler avec le nouveau maire de New York – un départ de son prédécesseur, l’ex-gouverneur en disgrâce. Andrew Cuomo qui s’est disputé avec le maire sortant Bill de Blasio.

Hochul a rejoint Adams sur scène lors de son discours de victoire le soir des élections – une décision sans précédent pour le vainqueur de partager le microphone, ce qui pourrait signaler un partenariat naissant entre les deux.

Les deux dirigeants ont été vus ensemble lors de plusieurs réceptions publiques lors de la conférence politique de la SOMOS à San Juan, à Porto Rico, début novembre après la victoire d’Adams.

Hochul a également récemment déclaré qu’elle donnerait à Adams une place à la table lorsqu’il s’agirait de modifier les lois controversées de réforme de la libération sous caution de l’État.

« L’époque où le gouverneur de l’État de New York se bat avec le maire de New York est révolue et à la place, nous retrouvons nos manches et nous battrons pour le peuple », a déclaré Hochul. Frank Franklin II/AP

Elle a également cherché à élargir sa base lors de ses récentes embauches, en faisant appel à l’ancien sénateur de l’État de Harlem, Brain Benjamin, pour lui servir de lieutenant-gouverneur et en nommant l’ancienne commissaire à l’assainissement de New York, Kathryn Garcia, comme nouvelle directrice des opérations de l’État.

Pendant ce temps, Hochul a annoncé qu’environ 15 millions de dollars seraient investis dans une « bourse d’études des infirmières pour notre avenir » pour former 1 000 étudiantes infirmières à SUNY et CUNY.

Elle a déclaré qu’elle aurait d’autres projets à dévoiler lors de son prochain discours sur l’état de l’État qui aura lieu en janvier.