Katie Cassidy finalise le divorce de Matthew Rodgers plus d’un an après le dépôt de ⋆ .

Quelques jours à peine après avoir offert une série de photos de nus sur le marché NFT, la fille de la star de ‘Partridge Family’ David Cassidy est officiellement de retour sur le marché unique.

Actrice Katie Cassidy est officiellement célibataire après avoir finalisé son divorce.

Le « Flèche« Star, la fille de » Partridge Family « star David Cassidy, a déposé des papiers légaux pour mettre fin à son mariage avec Matthew Rodgers au début de 2020, peu de temps après avoir célébré leur premier anniversaire de mariage.

Un juge de la Cour supérieure de Los Angeles a approuvé les documents le 22 mars.

Selon People.com, Cassidy et Rodgers, qui n’ont pas d’enfants, ont renoncé à leurs droits à la pension alimentaire pour époux et se sont tenus aux termes de leur accord post-nuptial, qui a été signé en décembre 2019.

Cassidy a échangé ses vœux de mariage avec Rodgers lors d’un mariage intime sur la plage romantique à Sunset Key, en Floride, en décembre 2018. À ce moment-là, elle a posté sur Instagram: «Je ne peux m’empêcher de tomber amoureuse de toi… OUI! C’est officiel! Je t’aime mon mari. » Dans sa demande de divorce, elle a noté qu’ils s’étaient mariés légalement en 2017, un mois après la mort de son père David des suites d’une défaillance d’organe.

L’actrice de 34 ans a récemment révélé que son divorce l’avait inspirée à vendre aux enchères une série de photos d’elle-même nue. À propos de sa collection d’art qui a un prix de départ de 18 000 $, elle a déclaré à Page Six: «Après un an de quarantaine, avoir divorcé et quitter une exposition pendant huit ans, j’ai été obligée d’apprendre à m’aimer et c’est la meilleure chose que je ‘ai déjà fait.

En élaborant davantage, l’actrice jouant Black Canary dans la série de The CW a poursuivi: «Je n’ai jamais été aussi heureuse et j’encourage toutes les femmes à se donner la priorité et à apprendre à s’aimer avant tout.»

