Katie Couric et le culte du sport forme longue

Bryan et David discutent des détails des mémoires de Katie Couric, tels que la façon dont elle a retenu les commentaires insensibles d’une interview avec Ruth Bader Ginsburg et la façon dont les médias ont opposé Couric à d’autres femmes de l’industrie (4:35). Ensuite, ils dissèquent le tweet de Lindsey Adler qui aborde les répercussions de la mise en évidence du journalisme de longue durée et discutent de la manière dont cela est spécifiquement lié à la rédaction sportive (19:38). De plus, la blague Twitter surmenée de la semaine et David Shoemaker devine le titre Strained-Pun.

Hôtes : Bryan Curtis et David Shoemaker

Productrice associée : Erika Cervantes

