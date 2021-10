Katie Couric, «grande fan de RBG», marque une autre ancienne présentatrice de nouvelles nocturnes qui embrasse les opinions libérales

Les gros titres des médias le 15 octobre

Dans les médias d’aujourd’hui, Don Lemon nie que CNN ait » menti » sur le traitement COVID à l’ivermectine de Joe Rogan, Biden continue de sortir sans répondre aux questions des journalistes, et un chroniqueur du Washington Post prévient que la théorie critique de la race est » puissante » dans la course des gouverneurs de Virginie

L’ancienne présentatrice de « CBS Evening News », Katie Couric, a révélé dans ses nouveaux mémoires qu’elle était une « grande » fan de la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg, à tel point qu’elle a déjà supprimé ce qu’elle considérait comme une réponse à une interview préjudiciable pour la fin l’héritage progressif du juge.

C’était le dernier exemple d’un grand présentateur de nouvelles d’un réseau révélant une politique personnellement libérale, à un moment où les sondages montrent une confiance alarmante des Américains dans les médias. Couric a été présentateur de « CBS Evening News » de 2006 à 2011 après un passage de 15 ans à « Today » de NBC.

Couric a admis dans ses mémoires qui seront bientôt publiées qu’elle a délibérément coupé des parties de la réponse de Ginsburg en 2016 critiquant les athlètes protestant contre l’hymne national. Couric a déclaré qu’elle était « en conflit » à propos de l’inclusion du commentaire de la justice selon lequel de tels gestes montraient « un mépris pour un gouvernement qui a permis à leurs parents et grands-parents de vivre une vie décente ».

LOS ANGELES, CA – 03 MAI: Katie Couric prend la parole lors d’une interview faisant la promotion du documentaire original EPIX « Under The Gun » le 3 mai 2016 à Los Angeles, Californie. (Photo de Mike Windle/. pour EPIX) (Photo de Mike Windle/. pour EPIX))

Elle s’est qualifiée de « grande fan de RBG » et a admis avoir demandé conseil à d’autres journalistes sur ce qu’il fallait faire. En fin de compte, l’histoire qu’elle a écrite pour Yahoo! inclus des citations de Ginsburg disant que les agenouillés étaient « stupides et irrespectueux », mais elle a omis les remarques ci-dessus.

« Comme plusieurs points de vente l’ont montré au fil des ans, ce n’était pas simplement un cas unique, mais un modèle de comportement de Couric dans lequel elle a mis ses propres désirs et opinions sur les faits et les nouvelles au sens large », a déclaré Curtis, rédacteur en chef de NewsBusters. Houck a déclaré à Fox News Digital. « Elle possède un niveau d’impudeur qui ne peut être dépassé que par les goûts [of] Dan Plutôt, Brian Stelter et Brian Williams. »

Couric a été critiquée par ses collègues journalistes pour sa décision, la journaliste du New York Times Maggie Haberman la qualifiant de « toxique ». Que Couric considérait sa responsabilité de protéger la réputation de Ginsburg plutôt que de rapporter ses remarques dignes d’intérêt a alarmé ses collègues.

« Moi aussi, j’aime toujours omettre les parties les plus intéressantes et dignes d’intérêt de toutes mes interviews avec des personnes importantes et puissantes », a tweeté sarcastiquement le journaliste Ben Jacobs.

Ce n’est pas son premier contact avec le journalisme partisan. Couric a été critiquée en 2016 pour son documentaire en faveur du contrôle des armes à feu qui a édité de manière trompeuse un clip de partisans des droits des armes à feu pour les faire paraître silencieux par l’une de ses questions. En réalité, ils ont immédiatement répondu à sa question sur les vérifications des antécédents. Malgré une tempête de critiques, Couric a maintenu la décision de son réalisateur de monter le clip et a déclaré qu’elle était « fier » du travail.

Les présentateurs de nouvelles du réseau ont toujours été considérés comme des personnalités sobres et non partisanes, mais Couric et d’autres ont nui à cette réputation. Un récent sondage Gallup montre que seulement 36% des Américains ont au moins une « juste quantité » de confiance dans les reportages médiatiques des journaux, de la télévision et de la radio. C’est le deuxième chiffre le plus bas jamais enregistré dans l’enquête, alimenté par seulement 31% des indépendants et 11% des républicains répondant par l’affirmative.

L’ancien présentateur de « NBC Nightly News » Brian Williams est maintenant un animateur de gauche pour la branche libérale du câble de NBC, MSNBC, et l’ancien présentateur de « CBS Evening News » Dan Plutôt est un progressiste franc qui dénonce régulièrement les républicains et les conservateurs sur son fil Twitter.

Brian Williams de « NBC Nightly News » répond à une question lors du panel pour NBC News lors des sessions NBC Universal de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association à Pasadena, en Californie, le 10 janvier 2010. REUTERS/Phil McCarten (ÉTATS-UNIS – Étiquettes : DIVERTISSEMENT ) – RTR28QDN (.)

Williams était un présentateur respecté et très apprécié de NBC jusqu’à ce qu’il soit démis de ses fonctions en 2015 après avoir été surpris en train de fabriquer une histoire selon laquelle il aurait été forcé de tomber par le feu ennemi dans un hélicoptère au-dessus de l’Irak.

L’ancre contestée par la vérité avait raconté à plusieurs reprises que son hélicoptère avait été touché par des tirs ennemis en Irak en 2003, mais c’était en fait un hélicoptère distinct volant devant l’engin de Williams qui a été touché et contraint de faire un atterrissage d’urgence.

NBC l’a suspendu lorsque la vérité a fait surface plus d’une décennie plus tard et que le Peacock Network a finalement découvert que Williams avait également menti sur d’autres expériences. NBCUniversal a décidé qu’il n’avait plus la crédibilité pour présenter « NBC Nightly News » après ses actions « inexcusables » et l’a retiré du programme après une suspension non rémunérée de six mois.

À la fin de la suspension, Williams a été rétrogradé à MSNBC où il a tenté de relancer sa carrière en tant que présentateur de nouvelles en solo. Il a finalement reçu une émission d’opinion de fin de soirée sur le réseau progressif. Il débite régulièrement l’idéologie libérale, se moque des conservateurs et critique ouvertement l’ancien président Donald Trump.

Williams n’a pas reculé en 2019 lorsque Frank Figliuzzi, contributeur de NBC News, a lancé une théorie bizarre selon laquelle Trump aurait décidé que les drapeaux honorant les victimes de tirs de masse seraient hissés en berne à une date spécifique qui pourrait être considérée par les suprémacistes blancs comme un clin d’œil à Adolf Hitler.

En 2020, il a reproché à son propre employeur d’avoir mis Trump en position d’être élu parce que NBC a diffusé l’émission de téléréalité qui a accru son pouvoir de star.

« ‘The Apprentice’ a approfondi la compréhension de Trump du médium et de son pouvoir », a déclaré Williams. « Il s’avère que 14 saisons d’une émission de télévision auraient pu être le pilote de la présidence Trump. »

De nos jours, l’ancre autrefois fière s’aligne souvent sur le groupe anti-républicain en disgrâce The Lincoln Project en dénigrant les responsables du GOP. En juillet, il a fait la promotion d’une publicité du Lincoln Project en qualifiant le Parti républicain de « collection de fous, de flagorneurs, de négationnistes, de haineux et d’obscurcateurs » avant de permettre au groupe partisan de recevoir du temps d’antenne gratuit à la fin de son programme.

Williams a un jour qualifié le sénateur Ted Cruz, R-Texas, de « Kremlin Cruz » et l’a accusé de « colporter de la propagande russe ». L’ancien présentateur de « NBC Nightly News » a insulté à la fois le gouverneur républicain du Texas Greg Abbott et le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis en décrivant leur soutien à Trump de manière grossière.

Il a plutôt terni son héritage en 2004 lorsqu’il a diffusé des documents non vérifiés dans un rapport sur le service du président George W. Bush dans la Texas Air National Guard. Il a plutôt affirmé que Bush avait reçu un traitement préférentiel pour entrer dans la garde et rester aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam, et qu’il n’avait pas satisfait aux exigences de son service. Cependant, les rapports de Plutôt se sont avérés être basés sur des documents falsifiés.

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 30 novembre 2015, le journaliste Dan Plutôt assiste à la 25e édition des Gotham Independent Film Awards de The Independent Filmmaker Project à New York. Au lieu de cela, il animera une émission télévisée d’une heure dans deux semaines sur cinq musiciens décédés au cours des 13 derniers mois, mettant en vedette sa propre interview avec le regretté Merle Haggard. L’émission spéciale se concentre également sur Prince, David Bowie, Natalie Cole et BB King et est prévue pour le 7 juin sur AXS-TV. (Photo d’Evan Agostini/Invision/AP, dossier)

Il s’est finalement excusé pour « l’erreur de jugement » et a disparu de son rôle de présentateur de « CBS Evening News » en 2005, mais il n’a pas complètement disparu.

Plutôt a également joué un rôle de premier plan dans le livre de l’ancien correspondant Bernard Goldberg en 2001 « Bias: A CBS Insider Exposes How the Media Distorts the News », qui accusait plutôt d’avoir amené une hostilité envers les conservateurs dans ses reportages.

Il est depuis apparu dans d’innombrables médias et programmes libéraux, y compris « The Rachel Maddow Show » de MSNBC, où il a comparé Trump au ségrégationniste George Wallace en 2015. Il a également réussi à rester pertinent avec un personnage d’extrême gauche sur Twitter.

Plutôt est apparu comme un libéral franc et a récemment attaqué les Américains pro-vie qui ont également critiqué l’administration Biden pour avoir abandonné les femmes vulnérables en Afghanistan. Il a qualifié les personnes qui ne croient pas aux dangers du changement climatique de « flocons de neige fallacieux » dans une entrée de Substack.

Il est fréquemment apparu dans l’émission médiatique d’extrême gauche de CNN, « Sources fiables » et a suscité des critiques lorsqu’il s’est moqué de la philosophie judiciaire originale de la candidate à la Cour suprême Amy Coney Barrett comme de vouloir revenir à l’utilisation de « sangsues pour la médecine ».

Alors que Plutôt est sorti comme un gauchiste partisan, le tristement célèbre rapport non authentifié de 2004 a largement défini son héritage.

Le scandale de Ginsburg de Couric a fait des comparaisons avec son prédécesseur CBS.

« C’est le territoire de Dan Plutôt », a déclaré Joe Concha, contributeur de Fox News, dans une récente édition de « Outnumbered » à propos de son admission.

Même le présentateur actuel de « NBC Nightly News » Lester Holt a haussé les sourcils cette année – et a recueilli les éloges des partisans des médias libéraux – lorsqu’il a déclaré la notion d’équité « surfaite ».

« Je pense qu’il est devenu clair que l’équité est surestimée … l’idée que nous devrions toujours donner aux deux parties le même poids et le même mérite ne reflète pas le monde dans lequel nous nous trouvons », a déclaré Holt en mars en acceptant un prix au 45e Symposium Murrow. .

Houck, dont le groupe conservateur de surveillance des médias a longtemps été profondément critique à l’égard de personnalités comme Plutôt, Williams et Couric, a déclaré que l’acte de ce dernier avec Ginsburg montrait un « dédain toxique pour le public ».

« Lorsque des actes tels que des montages trompeurs et des omissions délibérées sont révélés, ils sont incroyablement préjudiciables à la confiance du public dans les médias et ne sont surmontés que de plagiat ou d’histoires inventées », a déclaré Houck. « Il est crucial que le public fasse confiance aux médias d’information et qu’il y ait une presse indépendante rigoureuse, mais ils ont passé décennie après décennie à gâcher leurs opportunités sans aucune véritable tentative pour les récupérer. »

Joseph A. Wulfsohn de Fox News a contribué à ce rapport.