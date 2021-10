Bien qu’elles aient toutes deux organisé l’émission TODAY ensemble pendant neuf ans, Katie Couric révèle qu’elle et son ancien co-animateur Matt Lauer « n’ont actuellement aucune relation ». Lauer a été licenciée en 2017 pour inconduite sexuelle lorsque plusieurs femmes se sont manifestées, alléguant que la journaliste avait été harcelée sexuellement et avait commis des abus de pouvoir à leur encontre.

Couric a partagé dans une interview avec Savannah Guthrie qu’elle avait mené sa propre enquête sur les allégations. Cependant, elle a rapidement découvert à quel point elle en savait peu sur son ancien collègue. « Au fur et à mesure que j’obtenais plus d’informations et que j’apprenais ce qui se passait dans les coulisses, c’était vraiment bouleversant et dérangeant », a-t-elle déclaré. « C’était vraiment dévastateur, mais aussi dégoûtant.

« Je pense que ce que j’ai réalisé, c’est qu’il y avait un côté de Matt que je n’avais jamais vraiment connu, et j’ai essayé de comprendre pourquoi il se comportait comme il l’a fait, et pourquoi il était si imprudent et insensible, et honnêtement abusif envers les autres femmes. »

Couric prévoit de parler des allégations et des retombées ultérieures entre elle et Laurie dans son prochain livre Going There, qui devrait sortir le 26 octobre. « Je sais que Matt pense que je l’ai trahi, et cela me rend triste », a-t-elle déclaré. écrit. « Mais il m’a aussi trahi par la façon dont il s’est comporté à huis clos lors du spectacle qui nous tenait tant à cœur. » En plus du scandale Lauer –– dont elle a longuement parlé auparavant –– Couric racontera des histoires intérieures de son temps à NBC, ABC, CBS et Yahoo News.

« Je voulais en quelque sorte partager les parties désordonnées, à quoi ressemblait la vraie vie », a déclaré Couric à propos de son livre sur AUJOURD’HUI. « Je pense que vous voyez tous les côtés de moi et ma vérité. Je me sens à l’aise avec ça. Je pense que c’est une sorte de montagnes russes émotionnelles. »

« Je ne pense pas que le ton, l’esprit et le contenu du livre ressemblent aux gros titres des tabloïds qui, selon moi, le décrivent en quelque sorte », a-t-elle poursuivi. « C’est honnête, mais c’est très élogieux à propos de beaucoup, beaucoup de gens. Je pense que je suis le plus dur avec moi-même. C’est très autocritique. »