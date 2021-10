Katie Couric révèle où en est sa relation avec Matt Lauer

Ses mémoires Going There ne sont même pas encore en vente, mais cela n’a pas arrêté les gros titres sur Katie Couric.

desde Diane scieur à Ruth Bader Ginsburg et même le prince harry, les révélations du livre de l’ancien co-présentateur d’aujourd’hui ont déjà suscité des discussions sans fin dans les médias. Mais, lors d’une apparition dans Today lors d’une séance le 19 octobre, Couric a partagé son point de vue sur son dernier travail controversé.

« Je pense que cela a été largement déformé. Je ne pense pas que le ton, l’esprit et le contenu du livre ressemblent aux gros titres des tabloïds, je comprends, le décrivent en quelque sorte », a-t-elle déclaré. Guthrie de la savane. « Je pense que c’est en fait vraiment – ​​c’est honnête, mais c’est très élogieux à propos de beaucoup, beaucoup de gens. »

Complimentaire, mais aussi autocritique. « Je voulais parler honnêtement de mes expériences », a-t-elle déclaré. « Je m’appelle sur beaucoup de choses parce que je pense qu’il est le plus important d’être honnête sur vous-même et vos propres actions et votre propre comportement et attitudes. »

Cependant, une partie de cette honnêteté a fait sourciller, comme ce fut le cas avec ses commentaires francs sur ses collègues correspondantes.

« J’étais moins accueillante lorsque des correspondantes charismatiques sont entrées dans ma sphère », a déclaré Guthrie en l’écrivant. « Il n’y avait que quelques places convoitées pour les femmes. Je sentais que je devais protéger mon territoire. »

Alors que Couric a noté qu’elle a encadré des « dizaines » de femmes, « lorsqu’il y a très peu d’emplois pour les femmes et les hommes prennent des décisions pas nécessairement basées sur les bons critères », a-t-elle dit, « parfois vous n’êtes pas sûr de vous et parfois vous devenez territorial . «