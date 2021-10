Katie Couric révèle son soutien par SMS à Matt Lauer à la suite du licenciement de “Today Show”

Katie Couric a envoyé un message de soutien à son ancien collègue du Today Show, Matt Lauer, après que NBC News l’a licencié pour inconduite sexuelle présumée, a révélé Couric dans ses prochains mémoires, Going There. En novembre 2017, NBC News a résilié le contrat de Lauer après qu’une employée de NBC a signalé que Lauer l’avait harcelée sexuellement pendant les Jeux olympiques d’hiver de Sotchi en 2014. Plusieurs autres allégations ont été révélées dans les semaines qui ont suivi, et il a été rapporté plus tard que NBC News était au courant de L’inconduite de Lauer bien avant qu’il ne soit licencié.

Dans le manuscrit de Going There, obtenu par The Daily Mail, Couric a écrit sur sa réponse aux allégations contre Lauer, avec qui elle a hébergé Today pendant neuf ans. “Je suis écrasé. Je t’aime et je tiens à toi profondément. Je suis là. S’il te plaît, fais-moi savoir si tu veux parler. Il y aura des jours meilleurs à venir”, a écrit Couric à Lauer le 28 novembre 2017, le lendemain. il a été viré. Lauer a répondu avec un emoji de baiser soufflant. Elle a reproduit les textes du livre, qui sortira le 26 octobre.

Couric a écrit que Lauer était un homme « décent » et qu’elle s’inquiétait de la façon dont il dirait à ses enfants son licenciement. C’était « sans cœur de l’abandonner », a écrit Couric. Le “coeur” de Couric a coulé après avoir entendu parler des allégations “horribles” contre lui. Finalement, Couric s’est rendu compte que Lauer pouvait être à la fois un « excellent partenaire professionnel, un bon ami et un prédateur ».

Pendant son séjour à Today, Couric avait entendu des “chuchotements” sur le comportement de Lauer, a-t-elle écrit. Elle se souvient d’une fois où sa femme a appelé la salle de contrôle un samedi matin, demandant le numéro de téléphone d’une femme avec laquelle elle croyait que Lauer avait une liaison. Il y a également eu un autre incident présumé lorsque Laer a envoyé par erreur un e-mail inapproprié à un producteur de Today. Couric savait que c’était “dégoûtant” que Lauer trompait sa femme, mais la “règle générale” à l’époque était: “Ce ne sont pas vos affaires”, a écrit Couric.

Ce n’est pas la première fois que Couric parle des allégations contre Lauer. En novembre 2019, elle a expliqué à quel point il était « douloureux » d’entendre parler des nombreuses allégations de harcèlement sexuel dans le secteur des médias qui ont fait surface en 2017 et 2018. « Cela a été douloureux pour moi à plusieurs niveaux, surtout lorsqu’il s’agit de comprendre ce qui avec Matt, qui, je pense, s’est finalement avéré être deux personnes très différentes, en termes de relation avec lui par rapport à d’autres choses qui se passaient”, a déclaré Couric lors d’un événement Women Who Inspire, a rapporté Variety au temps.

Lauer a été soudainement licencié en novembre 2017 après que NBC News a annoncé avoir reçu une plainte de harcèlement contre lui d’une employée de NBC qui a déclaré avoir été harcelée sexuellement par Lauer pendant les Jeux olympiques d’hiver de 2014. NBC News a affirmé qu’elle savait que le New York Times et Variety enquêtaient sur le comportement de Lauer, et il a été rapporté plus tard que NBC News était au courant du comportement de Lauer avant de recevoir la plainte concernant l’incident de 2014. En novembre 2017, Variety a signalé qu’il y avait eu des allégations de pas moins de 10 femmes contre lui. Dans son livre de 2019, Catch and Kill, Ronan Farrow a inclus une allégation de Brooke Nevins, qui a accusé Lauer de viol lors des Jeux olympiques de 2014. Lauer a nié avoir une relation non consensuelle avec Nevins.