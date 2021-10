Katie Couric révèle une romance secrète dans son nouveau livre

Katie Couric révèle tout dans ses nouveaux mémoires Going There. L’ancienne présentatrice de Today Show raconte sa romance avec le dramaturge Neil Simon. Simon a 30 ans de plus que Couric, mais cela ne les a pas empêchés d’aller jusqu’au bout. Couric dit que le simple fait de penser à être avec une “icône” était “excitant”. Elle l’a rencontré pour la première fois alors qu’elle couvrait une conférence de presse pour le film de Simon, The Slugger’s Wife, en 1985, écrivant qu’elle était “déterminée à le faire remarquer” d’elle.

Vêtue d’une robe en coton blanc et d’un nouveau rouge à lèvres chaud, elle écrit qu’elle “avait l’air plutôt mignonne” et pouvait sentir Simon la regarder alors qu’elle s’asseyait patiemment au premier rang. Simon l’appela le lendemain.

“J’étais complètement, complètement et follement stupéfaite”, écrit-elle, selon un rapport de Page Six. À l’époque, Couric avait 28 ans et Simon en avait 58. Elle dit que Simon s’est comporté comme un « écolier épris » pendant leur parade nuptiale. Couric admet que son assurance était “un peu exagérée”, mais cela ne l’a pas empêchée d’être “flattée” par son attention.

Après leur deuxième jour, elle dit qu’ils sont retournés dans la chambre d’hôtel de Simon où ils ont commencé à s’embrasser. Mais les choses se sont arrêtées rapidement. Apparemment, il faisait un peu trop chaud et lourd pour Simon que sa santé l’a gêné. « L’explication en trois mots de Neil Simon : « médicament contre l’hypertension », écrit-elle. “C’était étrange d’être avec quelqu’un de 30 ans de plus”, poursuit Couric, “mais j’étais tout à fait pour de nouvelles expériences.”

Simon a fini par épouser Diane Lander en 1987. Après leur séparation, il a épousé l’actrice Elaine Joyce en 1999 et est resté avec elle jusqu’à sa mort en 2018. Couric a épousé Jay Monahan de 1989 à 1998. Elle a ensuite épousé John Molner en 2014.

Le livre de Couric sera disponible à l’achat le 26 octobre. Dans une déclaration à la publication, Little, Brown and Company a déclaré: “Nous sommes ravis que les gens lisent le livre de Katie, qui est sincère, hilarant et très honnête. Les lecteurs auront l’histoire complète de Katie elle-même sur sa vie et sa carrière incroyables.”