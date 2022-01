Katie Haun va investir 900 millions de dollars dans les cryptomonnaies

Katie Haun, qui sera bientôt une ancienne associée chez Andreessen Horowitz (a16z), cherche à lever au moins 900 millions de dollars pour deux fonds communs de placement crypto, après avoir quitté l’entreprise.

Pour couronner le tout, Haun, qui était la première femme associée générale d’Andreessen Horowitz, a annoncé son départ du cabinet en décembre de l’année dernière. En fait, avec sa nouvelle société de capital-risque « KRH », il a participé au tour de table de 300 millions de dollars du marché NFT OpenSea plus tôt cette semaine.

Fait amusant, bien que Haun quitte Andreessen Horowitz (a16z), il dit qu’il continuera à travailler avec la société de capital-risque.

«Bien sûr que je vais collaborer avec eux, ils sont comme une famille. En tant que partenaire du conseil d’administration, je continuerai à travailler sur la gestion du portefeuille crypto a16z existant. Et je garderai mes positions au sein du conseil d’administration.

D’ailleurs, Katie Haun (Kathryn Haun) était une procureure américaine qui, après avoir travaillé sur plusieurs affaires liées aux crypto-monnaies, a décidé de se consacrer à cette industrie.

Katie Haun et son investissement en crypto-monnaie

Katie Haun est actuellement membre du conseil d’administration de Coinbase et commanditée chez Andreessen Horowitz. Il a décidé d’investir environ 900 millions de dollars de fonds dans cette industrie de la cryptographie. Cela pourrait donc être un début très important pour une nouvelle société de capital-risque.

Plus précisément, selon le rapport du Financial Times, Katie Haun investira judicieusement :

300 millions de dollars, destinés à un fonds conçu pour effectuer des investissements précoces dans les startups de crypto-monnaie. 600 millions de dollars, seront alloués à un fonds distinct qui cherche à investir dans les grandes entreprises et les jetons numériques.

Dans le même sens, selon le journal américain a16z, il mettra les 50 premiers millions de dollars sur la table.

De même, il a été confirmé que le nouvel investissement dans les crypto-monnaies se concentrera sur la demande très médiatisée de l’industrie de la crypto. Qui s’adressera aux institutions privées qui souhaitent investir dans les crypto-monnaies.

« Depuis 2021, de nombreux investisseurs se multiplient rapidement dans cette industrie. Pour changer vos fonds dans cette industrie très exigeante.

En effet, FT a également indiqué qu’Andreessen et KRH allaient unir leurs forces pour soutenir les fondateurs et les projets du secteur. Et continuez avec le programme de politique Web 3 qu’ils ont construit cette année.

Le règlement ne peut pas être unique

Pour rappel, en septembre 2021, lors de la conférence Delivering Alpha de CNBC, l’investisseur Katie Haun a déclaré à Kate Rooney que les États-Unis devraient considérer la Chine comme un avertissement. Principalement, lorsqu’il s’agit de réguler les crypto-monnaies.

La réglementation ne peut pas être uniforme. Nous pensons que la réglementation joue un rôle très important.

En conclusion, l’initiative de Katie Haun d’investir 900 millions de dollars dans les crypto-monnaies pourrait-elle être considérée comme significative ? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Je me retire avec cette phrase de Sun Tzu : « Lorsque les commandes sont raisonnables, justes, simples, claires et cohérentes, il y a une satisfaction mutuelle entre le leader et le groupe.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport