Katie Holmes affiche un lien fort avec sa fille Suri à travers des photos rares pour son 15e anniversaire ⋆ .

Bien qu’elle partage à peine des photos de son enfant unique avec l’ex Tom Cruise, l’actrice de “ Batman Begins ” semble faire une exception pour commémorer le dernier jalon de son adolescente.

Katie Holmes affiche le lien fort qu’elle entretient avec sa fille unique. Lors de la fête Croisière Suri15e anniversaire, le “Batman commence”L’actrice a partagé une série de photos rares de l’adolescente sur son compte de réseau social.

Le lundi 19 avril, le joueur de 42 ans s’est rendu sur Instagram pour partager trois photos en noir et blanc. La première image montrait Suri enfant assise dans une cuisine avec deux autres enfants. Les deux autres clichés montraient l’actrice et sa fille serrées dans leurs bras, dont l’une présentait cette dernière avec un énorme sourire sur son visage.

Katie partage rarement des photos de son unique enfant. Mais l’anniversaire de Suri semblait lui donner une excuse pour partager leurs moments mère-fille. Son message était accompagné d’une légende qui disait: «Joyeux 15e anniversaire ma chérie! Je vous aime!!!!!!!! [love]. Je ne peux pas croire que tu as déjà 15 ans!

En novembre 2020, Katie, qui partage Suri avec son ex-mari Tom Cruise, a évoqué son expérience de passer du temps de qualité avec sa fille pendant la pandémie de COVID-19. Dans un article pour Vogue Australia, elle a décrit le temps qu’elle a passé à créer des liens avec sa fille adolescente comme «le cadeau le plus précieux».

A cette époque, l’ancien “Dawson Creek»A expliqué la star,« Les passe-temps tels que la couture, la peinture et l’écriture sont devenus de nouvelles marques de satisfaction et d’avoir eu du temps à la maison pour être simplement. Écouter.” Élaborant davantage, elle a déclaré: «Vivre un moment dans le temps sans la pression des résultats et apprécier plutôt les rythmes naturels de la mère et de la fille était le cadeau le plus précieux.»

Rappelant des moments de l’enfance de Suri, le “Jack et Jill»A déclaré l’actrice,« Prendre du temps à Washington Square Park avec un ami dont le petit enfant faisait ses premiers pas m’a ramené au moment où mon propre enfant a commencé à marcher. Je me sentais nostalgique et émerveillé par le pouvoir du temps et la continuation de la vie.

Katie a épousé Tom en novembre 2006, sept mois après avoir accueilli Suri. Après six ans de mariage, le “Femme en or”L’actrice a décidé de se séparer de la“Mission: Impossible – Fallout” Star. Elle a quitté la Scientologie et est retournée à l’Église catholique romaine après leur séparation. Elle a également obtenu la garde de Suri.

