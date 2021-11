Katie Maloney explique pourquoi elle a partagé son parcours d’avortement et de fertilité

La personnalité de la télé-réalité a déclaré que lorsqu’elle et Tom ont commencé à discuter de « notre fertilité », ils devaient être ouverts sur leur voyage dès le début.

« Et le début », a-t-elle partagé, « ce n’est pas une histoire heureuse. Mais c’est ce que nous avons vécu. Et nous devons être honnêtes à ce sujet. Je n’essaie pas de brosser un tableau parfait de ma vie, de ma relation . Évidemment. Je veux juste le peindre aussi honnêtement que possible et j’espère que les gens l’apprécieront. «

Elle a ajouté : « Nous faisons tous des erreurs, mais nous faisons tous de notre mieux avec ce que nous obtenons. »

Katie a expliqué que lorsqu’elles ont été confrontées à la décision de se faire avorter il y a 10 ans, elles « choisissent ce qui est le mieux pour elles-mêmes ».

« Tom et moi, il y a 10 ans, lorsque cela est arrivé, nous n’étions pas dans cette position pour devenir parents », a-t-elle révélé. Elle a ajouté que son accident de 2009, dans lequel elle est tombée de 25 pieds à travers une lucarne qui lui a causé une fracture de la mâchoire, une fracture de la clavicule et une petite lésion cérébrale, l’a fait se sentir « f – énervée émotionnellement ».

Elle a déclaré: « Je n’étais pas prête, à ce stade, à devenir mère, surtout dans une nouvelle relation. »