Katie McGrath de Supergirl réfléchit à la possibilité de frapper Lex Luthor de Jon Cryer

Récemment, il a été rapporté que Lex Luthor serait absent pendant une brève période dans la saison 6, mais qu’il aurait une présence encore plus grande en seconde période. Ainsi, il est possible qu’il soit inévitablement le dernier Big Bad de la série Arrowverse, ce qui aurait du sens puisqu’il est l’un des principaux méchants récurrents depuis la saison 4. La relation de Lena et Lex a également été un scénario clé au fil des ans, et Les difficultés de Lena avec sa famille, surtout ces derniers temps, ont été importantes pour la série. Je pense que nous pouvons tous convenir qu’après avoir porté les poings à Lex lors de la première, Lena a besoin de plus de scènes comme celle-là dans un proche avenir.