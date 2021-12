Katie Pavlich : Le peuple américain en a assez des politiques d’extrême gauche qui lui sont enfoncées dans la gorge

L’animatrice de « Fox News Primetime », Katie Pavlich, a expliqué comment « la portée excessive de l’exécutif » de la gauche a un impact sur les cotes d’approbation « en ruine » de Biden.

2021 : L’ANNÉE DES CLASSEMENTS D’APPROBATION DE BIDEN S’EST LENTEMENT SOUS L’EAU

KATIE PAVLICH : Les démocrates disent qu’ils défendent la démocratie, jusqu’à ce que cela leur gêne, puis ils veulent la détruire. Il suffit de regarder la députée progressiste Pramila Jayapal, qui ne pouvait pas prendre le non de Joe Manchin pour une réponse sur Build Back Better. Au lieu de cela, elle appelle maintenant Joe Biden à outrepasser la procédure du Sénat et à adopter certaines parties du projet de loi par voie exécutive. Mais il est évident que le peuple américain n’est pas fan de l’exagération des dirigeants.

C’est peut-être la raison pour laquelle les cotes d’approbation de Joe Biden s’effondrent. Comme les sondages récents l’ont montré, plus de la moitié du pays désapprouve son leadership. Et ce n’est pas seulement la Maison Blanche qui ressent la chaleur. Comme une vague rouge pourrait frapper le Congrès à mi-parcours de 2022, les données montrant que davantage d’Américains préfèrent les candidats républicains génériques aux démocrates. Ces sondages montrent ce que nous savons déjà : que le peuple américain en a marre des gros gouvernements. Qu’ils en ont assez des politiques d’extrême gauche qui leur sont enfoncées dans la gorge. Mais ne vous y trompez pas, la guerre contre la démocratie est réelle. C’est juste que les attaques viennent de la gauche.