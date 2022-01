Katie Price affirme qu’une « accumulation traumatique » a conduit à un crash d’alcool au volant sur GMB

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Katie Price a expliqué qu’une « accumulation traumatique » avait conduit à son accident de voiture en état d’ivresse l’année dernière alors qu’elle rejoignait l’épisode d’aujourd’hui de Good Morning Britain.

La femme de 43 ans, qui a été épargnée par la prison et a été condamnée à 16 semaines de prison avec sursis le mois dernier à la suite de la collision avec un seul véhicule, a souligné qu’elle suivait désormais une thérapie hebdomadaire pour déballer son passé difficile auquel elle n’était pas encore confrontée.

S’adressant à Susanna Reid et Richard Bacon avec son fils Harvey, Katie a déclaré: “ Les événements qui y ont conduit étaient vraiment traumatisants et cela l’a toujours été après, donc je ne suis pas encore prêt à en parler.

« Ce que je peux dire, c’est que je suis allé au Prieuré et j’ai pris la décision de voir un thérapeute chaque semaine pour toujours pour faire face aux événements traumatisants qui m’ont amené dans cette voiture parce que je suis très doué pour cacher des choses.

« Quand je serai prêt à en parler, je viendrai en parler parce qu’il y a des raisons pour lesquelles je suis monté dans cette voiture… mon état mental. »

Elle a ajouté: « J’ai honte de tout et de tout Comme je l’ai dit, c’était une accumulation traumatisante. Les raisons pour lesquelles je suis toujours en train de traiter maintenant.

Katie Price a rejoint Good Morning Britain avec son fils Harvey (Photo: ITV)

En décembre, Katie a publié une déclaration après sa journée au tribunal et a déclaré qu’elle était « sincèrement reconnaissante que personne n’ait été blessé ».

« Cela a été une période très difficile et je suis incroyablement désolé pour mes actions – je suis sincèrement reconnaissant que personne n’ait été blessé – je réalise les dommages que mes actions auraient pu causer non seulement à une autre famille, mais aussi à la mienne », a-t-elle déclaré. a écrit.

« Je passe maintenant du temps à aller mieux – la santé mentale est une maladie cachée et peut frapper à tout moment.

« Les déclencheurs qui causent mon anxiété et mon comportement sont quelque chose que j’essaie de comprendre, d’accepter et d’apprendre à contrôler pour aller de l’avant.

«Ce sera un long processus pour moi et quelque chose sur lequel je continuerai de travailler pour le reste de ma vie. C’est aussi quelque chose sur lequel je peux travailler avec ma famille afin que nous puissions progresser ensemble sur un nouveau chapitre.

‘Merci pour tous les messages de bonne volonté que j’ai reçus. Je vais m’entourer de ma famille et de mes amis aimants et continuer à faire le travail que j’aime car cela m’apporte du plaisir et aide ma santé mentale.

Plus: Katie Price



Katie a été condamnée à une peine de 16 semaines de prison avec sursis de 12 mois, une interdiction de conduire de deux ans, 100 heures de travail non rémunéré, 20 séances de rééducation avec probation et a été condamnée à payer 213 £.

Le juge de district Kelly a déclaré au tribunal que Katie devait déjà 7 358 £ pour des infractions antérieures.

Good Morning Britain est diffusé en semaine à 6 heures du matin sur ITV.

