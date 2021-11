Katie Price de bonne humeur alors qu’elle fait une pause du Prieuré

Katie a parlé au téléphone et est allée faire du shopping pendant sa sortie (Photo : Nash/Backgrid)

Katie Price a été photographiée en train de profiter d’une pause du Prieuré cette semaine, apparaissant de bonne humeur alors qu’elle se promenait et se rendait dans les magasins.

Jeudi, la femme de 43 ans a été photographiée à l’extérieur, portant un long manteau matelassé et des lunettes de soleil teintées de rose et ses longs cheveux blonds détachés.

Plus tôt ce mois-ci, Katie est revenue de Las Vegas avec son fiancé Carl Woods, les fans spéculant qu’ils avaient décidé de se marier pendant leur escapade.

Cependant, le couple a par la suite dissipé les rumeurs, malgré l’obtention d’une licence de mariage et la visite d’une chapelle.

Le modèle est récemment revenu au Prieuré à la suite d’un accident de voiture près de son domicile dans le Sussex, après avoir été avertie en septembre qu’elle risquait la prison après avoir plaidé coupable de conduite en état d’ivresse alors qu’elle était disqualifiée et sans assurance.

Dans l’une des photos récentes de Katie, on peut la voir parler tout en tenant son téléphone, debout à côté d’un mur de briques avec des panneaux indiquant un centre de réadaptation.

Le mannequin a souri en regardant son téléphone (Photo : Nash/Backgrid)



Un autocollant de Katie et de ses enfants était visible sur son téléphone (Photo : Nash/Backgrid)



La personnalité médiatique était habillée chaudement par temps froid (Photo : Nash/Backgrid)

Elle a souri en parlant à quelqu’un au téléphone, semblant être de bonne humeur alors qu’elle continuait à regarder son téléphone portable tout en marchant avec des bottes noires et un sac à main marron en travers de son corps.

Au cours de sa balade, elle est également entrée dans un magasin de lingerie, parlant à une femme derrière le comptoir avant de sortir du magasin.

Un gros plan des mains de Katie tenant son téléphone montrait un adorable autocollant d’elle avec ses enfants sur l’étui.

Elle est récemment revenue d’un voyage à Vegas avec son fiancé (Photo : Nash/Backgrid)



Katie a été vue entrant dans un magasin de lingerie (Photo : Nash/Backgrid)



Elle a ensuite été photographiée en train de sortir du magasin (Photo : Nash/Backgrid)

La semaine dernière, la personnalité médiatique a passé du temps de qualité avec ses parents et ses plus jeunes enfants à la plage, avec Jett, huit ans, et Bunny, sept ans, qu’elle partage avec son ex Kieran Hayler.

Elle a récemment partagé une publication énigmatique sur les réseaux sociaux révélant qu’elle était de retour à l’hôpital plus d’un an après s’être cassé les deux pieds lors d’une chute alors qu’elle était en vacances en Turquie.

Plus: Katie Price



Le mois prochain, Katie risque une condamnation à la suite de son arrestation en septembre après avoir écrasé sa voiture alors qu’elle était interdite de conduire et sous l’influence de l’alcool et de drogues.

Bien qu’elle ait terminé son traitement au Prieuré sur instruction du juge, elle pourrait encore faire face à une peine de prison une fois condamnée.

