Katie Price défend son huitième engagement avec Carl Woods dans une interview télévisée ⋆ .

Katie Price a riposté aux critiques de son huitième engagement après la proposition de son petit ami Carl Woods le mois dernier.

La star de My Crazy Life a annoncé qu’elle était sur le point d’épouser l’ex-star de Love Island, Carl, après environ 10 mois de rencontres.

Katie, 42 ans, a déjà été fiancée sept fois et mariée trois fois dans le passé, avec des ex-maris dont Peter Andre et Kieran Hayler.

Cependant, l’ancien mannequin glamour insiste sur le fait que Carl est celui-là et dit qu’elle était dans un endroit complètement différent dans la vie avec ses relations précédentes.

Défendant son dernier engagement, Katie a déclaré à Susanna Reid et Adil Ray sur Good Morning Britain: “ Avant, je me suis tellement précipité dans les choses, j’ai fait de mauvais choix mais ma tête n’allait pas. ”

Carl, 31 ans, a également déclaré: “ Lorsque vous êtes dans cette relation à ce moment-là, tout le monde dit la même chose. ”

Il a également décrit leur relation comme “ intense ”, mais a déclaré qu’ils “ ne se disputaient pas ”.

Katie a flashé sa bague de fiançailles en diamant sur GMB (Photo: ITV)

«Avant cela, je jurais aveugle que je ne sortirais jamais avec une femme avec des enfants et je me suis retrouvé avec cinq», a ajouté Carl en se référant aux cinq enfants de Katie issus de relations passées; Harvey, 18 ans, Junior, 15 ans, Princess, 13 ans, Jett, sept ans et Bunny, six ans.

Katie a attribué son passage à la clinique The Priory au début de 2020 pour avoir changé sa vie et admet que sa relation avec Carl “ n’aurait pas fonctionné ” si elle l’avait rencontré des années auparavant.

«Avant d’être au Prieuré, tout m’arrivait et je n’étais pas moi-même. J’étais en mauvaise posture, je savais que je devais obtenir de l’aide mentalement.

Katie Price



“ Cela a littéralement changé ma vie, je suis sorti avec une personne différente comme je l’étais il y a 10 ans. ”

Le couple a révélé son intention de se marier plus tard cette année afin que la mère de Katie, Amy, qui souffre d’une maladie en phase terminale, puisse la voir marcher dans l’allée.

Good Morning Britain est diffusé en semaine à 6 heures du matin sur ITV.

