Katie Price insiste sur le fait que la faillite est “ la meilleure chose qui puisse lui arriver ” ⋆ .

Katie a expliqué pourquoi elle aime être en faillite (Photo: Ken McKay / ITV / REX)

Katie Price, récemment fiancée, a insisté sur le fait que la faillite était la “ meilleure chose ” qui lui arriverait alors qu’elle révélait ses difficultés financières.

La star, qui a révélé ses fiançailles à Carl Woods la semaine dernière, a déclaré qu’elle “ adorait ” être en faillite, car cela signifie que personne ne peut en profiter.

Katie – qui aurait autrefois revendiqué une fortune de plus de 40 millions de livres sterling, a été officiellement déclarée en faillite par un tribunal en novembre 2019, après avoir initialement fait faillite en 2018 en concluant une IVA (arrangement volontaire individuel).

Elle a dit OK! Magazine: «J’ai été aspiré par le passé. J’ai été abusé mentalement et brisé par tout le monde.

“ Ce n’est pas comme si j’avais des squelettes dans mon placard, mais tout le monde a essayé de tirer tout ce qu’il pouvait de moi. Mais maintenant, je peux aller dormir la nuit et je pense juste, «F ** k it».

«Ma faillite est la meilleure chose qui me soit arrivée.

Katie et Carl ont annoncé leurs fiançailles la semaine dernière (Photo: Instagram)

Elle a ajouté: “ Parce que quiconque a déjà été dans ma vie a essayé de me prendre, principalement financièrement.

«Maintenant, ils ne peuvent pas, car je suis en faillite. Je l’aime.

S’ouvrant sur sa relation avec la star de Love Island, Carl, Katie a déclaré que c’était une “ sécurité secrète ” pour elle que, vu qu’elle “ n’a pas des millions en banque ”, son partenaire n’est pas avec elle pour son argent.

Elle a poursuivi: “ Je veux rester en faillite aussi longtemps que possible. Ce n’est censé être qu’un an et je me dis: «Non! Plus je peux continuer longtemps, mieux c’est pour moi ».»

Katie insiste sur le fait que même si elle peut dire que «ses comptes se remettent sur les rails, tout est en main et la vie, le travail et les affaires vont de mieux en mieux».

En octobre de l’année dernière, la mère de cinq enfants a déclaré au tribunal que “ des progrès étaient en cours ” pour mettre de l’ordre dans ses affaires, admettant qu’il avait été difficile de gérer ses problèmes de faillite alors que sa santé mentale souffrait également.

Plus: Katie Price



Katie a lu une déclaration disant au tribunal spécialisé en insolvabilité et aux entreprises que prendre le temps d’écrire les choses fait partie de sa thérapie et du “ processus de gestion de mon état mental sur la voie du rétablissement ”.

Elle a ajouté: “ C’est un processus long et tendu, mais je pense que des progrès sont en cours.

“ Je ne peux que m’excuser, je n’ai tout simplement pas été en mesure de gérer ces problèmes ou dans le bon état mental pour comprendre tout ce qui s’est passé. ”



