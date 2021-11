Katie Price partage la réaction de Harvey à la neige et c’est juste de la joie pure

Katie Price a partagé les photos réconfortantes de Harvey profitant de la neige (Photo: Katie Price Instagram)

Katie Price a partagé des photos de son fils Harvey profitant de la neige, et les photos ne sont que de la joie pure.

L’ancien mannequin glamour, 43 ans, est actuellement à Cheltenham avec son fiancé Carl Woods, 32 ans, rendant visite à son fils aîné qui est au collège résidentiel.

Katie est allée sur Instagram pour partager quelques photos de Harvey, 19 ans, profitant de la neige qui était récemment tombée, disant à ses abonnés: « Ça commence à ressembler beaucoup à Noël. »

Harvey a été vu portant un chapeau multicolore festif avec une bordure en fourrure blanche et se tenant à son iPad alors qu’il arborait un sourire massif.

Son sourire n’a fait que s’agrandir lorsqu’il est sorti dans la neige alors qu’il posait pour que sa mère prenne une photo.

Plus tôt, Katie avait partagé un court clip d’elle et Carl conduisant sur des routes de campagne enneigées près de l’endroit où Harvey vit et va à l’école.

Elle a dit à ses abonnés : » C’est tellement beau ici à Cheltenham. Nous sommes en route pour voir M. Price, il est tellement excité pour la neige. Oh, j’aime la neige !’

Katie a également partagé une photo d’elle avec Harvey dans la cuisine, dans laquelle il a été vu portant un chapeau de grenouille verte – son animal préféré – alors qu’elle tenait une carotte, peut-être pour devenir le nez d’un bonhomme de neige, comme elle a ajouté : une belle journée aujourd’hui.

Harvey a récemment emménagé au collège, et bien que ce soit plus loin que Katie l’aurait préféré, elle est fière de la façon dont il se porte bien depuis qu’il est là-bas.

Elle avait partagé une photo de lui faisant sa propre lessive alors qu’il apprenait des « compétences d’indépendance » pour l’aider à vivre une vie plus indépendante.

L’adolescent a été vu avec une profonde concentration alors qu’il étendait ses vêtements sur un séchoir pour les sécher tout seul.

Harvey est né avec le syndrome de Prader-Willi et une dysplasie septo-optique, ce qui signifie qu’il est partiellement aveugle et qu’il souffre également de TDAH.

Katie avait tracé le processus pour trouver l’université parfaite pour Harvey dans son documentaire, Harvey & Me, dans lequel le couple a visité différentes écoles ensemble.

Elle avait également évoqué la difficulté de trouver un endroit approprié pour répondre à ses besoins complexes et où il se sentirait à l’aise.

