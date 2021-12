Katie Price pourrait avoir besoin de plus d’interventions chirurgicales sur des pieds cassés après une visite à l’hôpital

Katie Price pourrait avoir besoin de plus de chirurgie pour ses pieds cassés (Photo: Instagram)

Katie Price a révélé qu’elle pourrait avoir besoin d’une « deuxième ronde » de chirurgie sur ses pieds cassés après s’être rendue à l’hôpital pour un examen cette semaine.

L’ancien mannequin glamour, 43 ans, a partagé lundi une photo d’un appareil de tomodensitométrie à l’hôpital londonien de Chelsea et de Westminster, disant à ses abonnés: » De retour pour mes pieds, ça ressemble au deuxième tour. «

Katie s’était cassé les deux talons lorsqu’elle est tombée d’un mur sur du béton alors qu’elle était en vacances en Turquie en août 2020.

La mère de cinq enfants avait eu besoin d’une opération de huit heures pour réparer les dommages et devait utiliser un fauteuil roulant pendant qu’elle guérissait.

Katie n’a pas encore précisé quelles sont les prochaines étapes pour le traitement de ses pieds, mais a précédemment déclaré qu’elle souffrait de «douleur constante» depuis l’accident.

Elle a déclaré au Sun en février: « Je ne serai plus jamais la même, j’ai dû l’accepter, mais je reste positive. L’accident a changé ma vie et il ne fait que s’enfoncer si je suis honnête.

Katie a déjà subi une opération de huit heures pour réparer ses talons cassés (Photo: katieprice)



Katie a dû utiliser un fauteuil roulant pendant qu’elle guérissait (Photo : Ricky Vigil/GC Images)

« Je boite maintenant quand je marche car une jambe est plus longue que l’autre à cause de tout le métal dans le pied – je me dandine comme un canard. Cela me rend un peu paranoïaque.

Sa dernière visite à l’hôpital intervient avant que Katie ne comparaisse devant le tribunal mercredi pour faire face à une condamnation après son arrestation pour conduite sous l’influence de l’alcool.

Katie avait plaidé coupable de conduite en état d’ivresse, de conduite avec interdiction de conduire et de conduite sans assurance, à la suite d’une collision avec un seul véhicule qui l’a vue arrêtée parce qu’elle était soupçonnée de conduite au-dessus de la limite légale d’alcool et de drogue.

Il est également apparu que Katie avait eu un coup positif pour la cocaïne, ce qui l’a amenée à effectuer un séjour ordonné par le tribunal au Prieuré avant sa condamnation.

Katie pourrait encore faire face à une peine de prison pour avoir pris le volant alors qu’elle était interdite de conduire, ce qui sera décidé par le tribunal demain.

