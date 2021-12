Katie Price recrée There’s Something About Mary dans un article bizarre

Nous n’avons aucune idée de ce qui se passe après le nouveau message (Photo : Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock)

Katie Price a canalisé son Cameron Diaz intérieur pour une publication Instagram bizarre sur le thème de Mary, et honnêtement, nous ne savons pas trop quoi en penser.

La personnalité médiatique a posé pour une photo publiée sur le profil du fiancé Carl Woods, avec une coiffure apparemment inspirée du moment tristement célèbre du film de 1998.

Comme les fans du film s’en souviendront, le personnage de Cameron, Mary, finit par se coiffer avec le sperme de Ben Stiller après avoir cru que c’était du gel pour les cheveux.

Et maintenant, on dirait que Katie s’est inspirée du film pour son dernier look.

« Il y a quelque chose à propos de Kate… et si vous savez, vous savez », a écrit Carl en légende de la photo, qui montrait ses cheveux dressés.

Nous n’avons pas de mots.

Le couple s’est tenu compagnie récemment et a « vivant dans des chambres d’hôtel » après son retour au Royaume-Uni d’un voyage éclair à Vegas.

La femme de 43 ans a fait un voyage à Cheltenham aux côtés de Carl, 32 ans, pour rendre visite à son fils aîné Harvey, 19 ans, qui est au collège résidentiel, le couple partageant un extrait de leur hôtel au milieu de l’escapade.

Cependant, selon Carl, le couple « n’a pas de maison » et passe son temps à aller de chambre d’hôtel en chambre d’hôtel avec leur ménagerie de chiens.

Katie « vit dans des chambres d’hôtel » avec Carl (Photo : Instagram/katieprice)

Katie a également surpris son fils Harvey avec des cadeaux de Noël en avance lors de sa récente visite à son collège résidentiel.

Le message de Carl fait suite au voyage du couple à Las Vegas, où ils ne se sont certainement pas mariés.

Pendant ce temps, la nouvelle collection KP Equestrian de Katie a récemment été lancée et elle était bel et bien de retour en selle dans un shooting promotionnel pour sa marque.

L’ancienne mannequin glamour, 43 ans, a participé à une séance photo pour sa gamme d’accessoires d’équitation et semblait passer un bon moment.

