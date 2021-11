Katie Price riposte à Kieran Hayler et Peter Andre à propos de « lettres juridiques »

Katie Price riposte aux ex-maris Kieran Hayler et Peter Andre (Photo: Rex)

Katie Price a dénoncé ses ex-maris Peter Andre et Kieran Hayler après qu’ils auraient « envoyé des lettres juridiques » concernant son prochain mariage avec Carl Woods.

La femme de 43 ans s’est récemment envolée pour Las Vegas avec son fiancé au milieu de rumeurs selon lesquelles ils se marieront d’un jour à l’autre aux États-Unis.

Cependant, il a maintenant été allégué que ses anciens maris ont exprimé des inquiétudes pour leurs enfants si le mariage se poursuit.

Un ami a déclaré au MailOnline: «Kieran et Peter sont livides. Katie n’a pas pris en considération les sentiments des enfants et est complètement derrière le dos de tout le monde.

« Pete a déjà envoyé des lettres juridiques aujourd’hui.

« Kieran pense qu’elle donne la priorité à Carl et est une mère très égoïste et l’a fait parce que tout ce qui l’intéresse, c’est sa relation avec lui. »

Katie et Peter sont les parents de Junior et Princess (Photo: Rex)



Katie et Kieran Hayler partagent les enfants Jett et Bunny (Photo: WireImage)

Katie partage Junior et Princess avec son premier mari Peter et a accueilli Jett et Bunny avec son ex-partenaire Kieran.

S’adressant à Instagram, elle a partagé une déclaration tentant de » clarifier certaines choses » sur son histoire après les rapports.

« Tout d’abord, je tiens à préciser que Peter et Kieran ont contribué à l’état de ma santé mentale », a-t-elle déclaré.

«Je vous demande à tous les deux de me laisser tranquille maintenant et d’arrêter de gagner de l’argent avec mon nom et de l’utiliser pour les gros titres impliquant nos enfants.

Katie et Carl se sont récemment envolés pour Las Vegas (Photo: Instagram)

« Utiliser les enfants comme un pion n’est pas juste. »

Cela survient peu de temps après que Katie aurait obtenu une licence de mariage pour se marier avec l’ancienne star de Love Island à Las Vegas.

La mère de cinq enfants et son petit ami ont été vus demander les documents nécessaires pour se marier aux États-Unis, sur des photographies obtenues par The Sun.

Carl et Katie seraient arrivés au bureau des licences de mariage du comté de Clark et auraient terminé leur rendez-vous en 15 minutes environ.

Un initié a déclaré à la publication: «Katie et Carl avaient vraiment l’air éperdument amoureux et un peu nerveux à propos de leur mariage.

« Ils semblent être bien placés en ce moment malgré les derniers mois très difficiles et les nuages ​​​​d’orage à l’horizon avec les problèmes juridiques de Katie. »

Lorsque Katie rentrera chez elle, elle attendra sa condamnation après avoir écrasé sa voiture alors qu’elle ne pouvait plus conduire et sous l’influence de l’alcool et de la drogue.

Elle a plaidé coupable à la suite de la collision et doit revenir devant le tribunal le mois prochain.

Metro.co.uk a contacté les représentants de Peter et Kieran pour un commentaire.

