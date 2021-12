Katie Price « se sente fraîche » après avoir abandonné les extensions de cheveux sur Instagram

Katie Price revient à ses cheveux naturels (Photo: Instagram)

Katie Price se «sentit fraîche» après avoir abandonné ses extensions de cheveux et secoue maintenant ses mèches naturelles.

L’ancienne mannequin glamour de 43 ans a dévoilé sa transformation sur Instagram après avoir passé un Noël sain avec sa famille.

Katie a partagé deux selfies de son nouveau look sur Instagram sous-titrant la publication, Katie a écrit: » Les cheveux se sentent frais ⭐️ «

Les fans ne pouvaient pas en avoir assez du nouveau look de la star et ont inondé les photos de compliments.

‘J’adore les cheveux plus courts ça te va vraiment !!!’ en a écrit un.

Faisant écho à un sentiment similaire, un autre a écrit: « J’aime la longueur de tes cheveux qui te va vraiment. »

La transformation de Katie est intervenue après un Noël en famille avec ses cinq enfants et son fiancé Carl Woods.

Elle s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager des photos des festivités alors qu’elle se détendait avec le vendeur Carl, 32 ans, et son chien Sid.

Dans d’autres clichés, la fille de Katie, Princess, 14 ans, pouvait être vue en train de serrer dans ses bras son fils aîné Harvey, 19 ans, alors qu’elle regardait, avec sa mère Amy et son fils Junior, 16 ans, portant des couronnes en papier à côté d’elle.

Katie a passé un joli Noël en famille cette année (Photo : Katie Price/Instagram)

Amy, qui souffre de fibrose pulmonaire idiopathique, une maladie pulmonaire en phase terminale, pouvait être vue avec un tube à oxygène dans le nez alors qu’elle souriait de joie en passant la journée avec sa famille.

Sur d’autres photos, on pouvait voir Harvey ouvrir ses cadeaux avant de serrer dans ses bras le père de Katie, qui était déguisé en Père Noël.

« Quelques photos d’hier, j’espère que tout le monde passe un super Boxing Day ! » elle a écrit.

Le groupe avait l’air d’avoir passé une merveilleuse journée car tous souriaient à la caméra alors qu’ils posaient ensemble après leur repas.

