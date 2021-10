Katie Price s’excuse pour avoir conduit en état d’ivresse après avoir quitté la cure de désintoxication

Katie a plaidé coupable d’avoir conduit en état d’ivresse le mois dernier (Photo: Rex Features)

Katie Price assumerait « l’entière responsabilité » de sa conduite en état d’ivresse et s’est excusée, selon sa famille.

L’ancien mannequin glamour, 42 ans, a été arrêté en septembre à la suite d’un accident de voiture dans le West Sussex. Elle a été emmenée à l’hôpital et a comparu plus tard devant le tribunal où elle a plaidé coupable d’avoir conduit en état d’ivresse.

Il est également apparu que Katie avait eu un coup positif pour la cocaïne, ce qui l’a incitée à entrer dans la clinique de réadaptation The Priory à Londres.

Elle est maintenant sortie de cure de désintoxication et est soutenue par sa famille, qui a publié une déclaration concernant l’incident.

Ils ont déclaré selon le Sunday Mirror: « Kate reconnaît et assume l’entière responsabilité de ses actes. Elle sait qu’ils se sont trompés et s’en excuse.

« Kate est profondément aimée et elle aime sa famille.

L’ex modèle glamour a reçu un traitement en cure de désintoxication (Photo: Caractéristiques de Rex)

« Nous sommes tous là pour elle en ce moment – ​​et ses enfants, qu’elle aime beaucoup, lui donnent de la force en tant que maman. »

Katie doit être condamnée le 15 décembre avec un report de l’audience afin qu’elle puisse suivre un traitement au Prieuré.

La star de My Crazy Life a été photographiée pour la première fois depuis qu’elle a quitté la cure de désintoxication la semaine dernière, portant plusieurs sacs à provisions alors qu’elle quittait la boutique Sheen Uncovered. Elle s’est ensuite dirigée vers un salon de beauté dans le sud-ouest de Londres.

Elle semble passer du temps avec son fiancé Carl Woods depuis qu’elle a quitté la cure de désintoxication (Photo: @carlwoods, Instagram)

Sur des photos obtenues par The Sun, Katie a été vue vêtue d’un sweat à capuche blanc et d’un pantalon de jogging rose et gonflée sur une vape alors qu’elle se promenait dans la rue.

Une source a déclaré au journal que Katie faisait du shopping pour le récent anniversaire de sa mère Amy.

Un ami a déclaré: «Elle s’est engagée dans le traitement auquel elle s’est inscrite et est toujours au Prieuré pour suivre son programme.

«Le shopping était en fait pour l’anniversaire de sa mère Amy. Les choses vont beaucoup mieux – elle a eu beaucoup de choses à gérer mais les choses sont plus calmes pour elle et elle fait de bons progrès. C’est très rassurant pour ceux qui l’aiment.

Katie semble également avoir retrouvé son fiancé Carl Woods après avoir partagé une vidéo d’elle portant sa bague de fiançailles.

