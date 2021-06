Katie Stevens de The Bold Type partage le scénario le plus marquant de la série

La majorité de The Bold Type se déroule dans les bureaux de Scarlet Magazine, où Kat (Aisha Dee), Sutton (Meghann Fahy) et Jane (Katie Stevens) se rencontrent pour la première fois. Alors que les trois amis affrontent divers défis professionnels et personnels, les deux aspects sont savamment imbriqués, au grand mérite des écrivains. Le type audacieux reconnaît que les gens passent la majorité de leur temps au travail, il est donc naturel que des liens profonds s’y forment. Katie Stevens a partagé ce qui suit à propos de la description de ces amitiés qui ont commencé au travail et sont restées au-delà :