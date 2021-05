Katie Sturino parle de la mode et de la taille dans le livre “ Body Talk ” – WWD

Elle a appelé Zara, Chanel et Khloé Kardashian avec ses hashtags sur les réseaux sociaux #MakeMySize et #WeightIsntNews, et est allée à fond avec des fonctionnalités telles que «Roll Test Olympics», mettant des dizaines de paires de sous-vêtements à l’épreuve du sit test en vidéo pour ses 579 000 abonnés .

Aujourd’hui, la publiciste de mode devenue influenceuse et entrepreneuse Megababe Katie Sturino espère donner aux femmes les outils nécessaires pour aller au-delà de se définir par leur corps dans son nouveau livre «Body Talk», qui fait ses débuts aujourd’hui à Random House.

Sturino a commencé à travailler dans les relations publiques, en fondant sa propre entreprise à 25 ans et en travaillant avec Dolce & Gabbana, entre autres marques.

De ces jours-là, elle se souvient avoir subi des affronts quotidiens sur la taille qui continuent d’être présents dans l’industrie, notamment de ne pas pouvoir s’intégrer dans des échantillons ou des cadeaux de créateurs, et se sentir souvent comme la plus grande personne de la pièce.

Mais sa perception a commencé à changer après avoir demandé à figurer sur le blog de style Man Repeller. Les commentaires étaient si positifs que Sturino a réalisé la nécessité de discuter davantage de l’inclusion de la taille, et en 2015, elle a lancé son propre blog, The 12ish Style, et son compte Instagram, @KatieSturino.

«Je me suis senti attiré dès le départ par le désir de diversité dans l’espace de la mode», a déclaré Sturino, qui a lancé plusieurs fonctionnalités de contenu régulières, y compris #SuperSizeTheLook, qui l’associe dans un look identique à une célébrité, le style Us Weekly, et #MakeMySize, qui a appelé des dizaines de marques pour ne pas faire de tailles étendues. (Et elle a vu les résultats, publiant en mars les prix #MakeMySize soulignant un certain nombre de marques qui ont fait de l’inclusion une priorité, notamment Anthropologie et Vince.)

Sturino est également devenu un influenceur, établissant des partenariats d’affiliation avec J. Crew et Amazon Fashion, entre autres.

«Cela a été un mouvement lent pour que les marques veuillent travailler avec moi et un mouvement rapide. Cela a été un mouvement plus lent pour certains », a-t-elle déclaré, notant qu’elle n’avait jamais eu un seul partenariat de luxe. “Je suis très ouvert à cela, mais cela ne s’est pas produit”, a déclaré Sturino, qui a publié un article sur son amour des sacs coûteux, et a lancé un hashtag #NotGiftedByChanel “parce que vous regardez partout sur Internet et que les gens ont le même sac doué par Chanel, mais je ne la connais pas.

WWD a discuté avec Sturino de son livre, des marques qui le font bien et de ce qui empêche l’inclusion de la taille de vraiment s’implanter dans l’industrie de la mode.

WWD: Votre fonction #SuperSizeTheLook vous a mis côte à côte avec un certain nombre de célébrités. Avez-vous entendu parler de l’un d’entre eux?

Katie Sturino: Étonnamment, oui. Reese Witherspoon commente mes affaires. J’attends toujours que Chrissy Teigen me remarque, je ne pense pas que Kate Middleton va commenter, mais je ne peux pas croire quand les célébrités ou quiconque gère leur avis sur les réseaux sociaux. J’ai commencé cela parce que les femmes de toutes tailles aiment le style de quelqu’un mais pensent souvent qu’elles ne peuvent pas le porter elles-mêmes. Je voulais montrer aux femmes qu’elles peuvent. Nous avons tout fait, des hauts de soutien-gorge aux mini-robes courtes, et montré aux femmes qu’elles peuvent retirer tout ce qui leur inspire – à l’exception des mancherons, c’est un non universel. Les détaillants mettent toujours une manchette et je ne le comprendrai jamais.

WWD: La fonction #MakeMySize a appelé Club Monaco, Tory Burch, Chanel, Dior, Louis Vuitton et bien d’autres pour ne pas faire de plus grandes tailles et représenter des tailles plus grandes. Avez-vous entendu parler d’eux?

KS: Non! Mais je continuerai de donner mon argent à Chanel. Une de mes nouvelles fonctionnalités est #FatBabesInLuxury et le but est de montrer aux marques de luxe que les femmes de toutes tailles peuvent obtenir l’esthétique qu’elles recherchent.… Elles optent toujours pour des personnes de la même taille avec leurs cadeaux; nous voulions leur montrer que vous pouvez être grand et bien paraître avec leurs affaires.

WWD: Vous abordez souvent les sujets embarrassants dont les femmes ne veulent pas parler, y compris avec des produits comme Thigh Rescue dans votre marque de beauté, Megababe. Qu’est-ce qui vous a donné la force de tout mettre en œuvre?

KS: Je ne sais pas qui a fait les règles pour les femmes, certainement pas pour les femmes, que vous souffrez essentiellement en silence, ne vous connectez pas ou ne vous plaignez pas si vous avez des cuisses qui frottent l’une contre l’autre, et que c’est à vous de ne pas avoir d’espace entre les cuisses. C’est pourquoi j’ai lancé Megababe. J’ai eu de graves irritations toute ma vie et j’ai essayé tous les produits, aucun d’entre eux n’est fait pour les femmes, mais pour les athlètes ou les hommes et non pour le frottement des cuisses. Si vous n’en parlez pas, les femmes finissent par se sentir seules, pensant que personne d’autre ne doit avoir ce problème, donc quelque chose ne va pas avec moi. Le fait que ce soit moi qui n’avais aucune expérience de la beauté qui voulait juste faire un produit et que je devais le faire montre que ces conversations ne se déroulent pas au niveau de l’entreprise.

WWD: Thigh Rescue est-il votre produit le plus vendu?

KS: Il est. Ils m’ont dit avant de lancer que cela n’allait pas être un succès, que c’était un problème de niche. Je savais que je n’étais pas la seule personne à être mal à l’aise dans une robe en été. Megababe continue de croître. Nous avions une liste d’attente de 15 000 personnes pour le lancement de notre déodorant Rosy Pits.

WWD: Êtes-vous à la recherche de nouveaux investisseurs pour pouvoir fabriquer plus de produits et avoir plus de disponibilité?

KS: Il ne s’agit pas de fabriquer plus de produit. Heureusement pour nous, nous avons été rentables dès le départ. Nous sommes autofinancés et très décousus et nous sommes constamment sollicités par des opportunités d’investissement, mais nous voulons continuer à diriger l’entreprise nous-mêmes. J’ai été très ouvert à ce sujet, j’aimerais être acquis. J’attends juste un e-mail un jour.

WWD: Vous avez parlé de l’aspect positif des médias sociaux, rassemblant les gens, mais il y a beaucoup de points négatifs – et votre image a récemment été utilisée pour une publicité de perte de poids à votre insu. Comment gérez-vous cela psychologiquement?

KS: Je ne supprime pas les mauvais commentaires. Une marque m’a récemment posté en maillot de bain et 30% des commentaires étaient négatifs. Vous devez avoir la peau épaisse pour être dans n’importe quel type d’entreprise publique, et peut-être que le moi d’il y a six ans aurait réagi différemment que maintenant – ce que j’ai fait était de commenter et de dire merci pour le gentil commentaire, ravi de vous voir ‘ re diffusion de la positivité sur Internet. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas changer d’avis. Quand je vais aux comptes des commentateurs négatifs, vous trouvez souvent que c’est une femme qui est sur une sorte de voyage de perte de poids… donc ce n’est qu’une réaction sur elle-même. J’essaye de ne pas le prendre très personnellement.

WWD: Parlons du livre – c’est vraiment un guide d’auto-assistance pour surmonter la négativité des forces culturelles extérieures, oui, mais aussi ce monologue intérieur.

KS: C’est un guide interactif destiné aux femmes pour les aider dans leur parcours corporel. Je ne pensais pas que quiconque avait besoin de mes mémoires, mais je voulais donner aux femmes les outils pour changer ce qu’elles ressentent par elles-mêmes à propos de leur corps. J’ai donc créé un format avec des devoirs, parfois des devoirs émotionnels, qui vise à vous faire examiner comment vous vous parlez et comment les forces extérieures influencent ce que vous ressentez à propos de vous-même. Quand je vois des femmes entre 70 et 80 ans qui suivent un régime et parlent de perdre du poids, c’est difficile à entendre. Cela signifie qu’ils ont passé toute leur vie sans accepter leur corps et qu’ils ont perdu tellement de temps à se concentrer sur quelque chose qui n’a pas vraiment d’importance. Ce que je veux que les femmes fassent, c’est de quitter ce voyage corporel et de suivre un régime de montagnes russes et de se concentrer sur des choses plus importantes.

WWD: L’un de vos chapitres est consacré à la façon d’arrêter de parler corporel, car les femmes peuvent être leurs propres pires ennemis. Un autre exhorte les femmes à se débarrasser de leur «robe d’échec» qui est censée convenir un jour. Mais vous êtes aussi franc sur les mauvais jours. Même après tout ce travail que vous avez fait?

KS: Permettez-moi de reformuler cela en mauvais moments. Peut-être aurai-je un moment où je me dirai quelque chose de négatif, ou je veux changer ce que je porte parce que ce n’est pas «flatteur…»

WWD: Vous prenez le mot flatteur…

KS: Je le fais, car je pense que cela signifie simplement plus petit. Mais si vous atteignez un certain point avec vous-même, vous pouvez récupérer de ces moments et cela ne signifie pas que cela vous fera sortir et vous empêchera d’aller à la fête ou de publier une photo. Cela a moins de conséquences parce que vous avez travaillé sur ces choses. Je veux que les clubs de lecture lisent ceci, ce qui est important parce que parfois nous renforçons nos sentiments négatifs envers nous-mêmes en tant qu’amis, nous parlons de faire des nettoyages et de la façon dont nous avons grossi pendant les vacances ou que nous devons mourir de faim avant les vacances. Même le mot gras, il y a toutes ces choses nuancées. Alors je pense que c’est une bonne chose à lire avec des amis, une super activité mère-fille ou mère-fils.

WWD: Du monologue intérieur aux forces extérieures, vous êtes devenu consultant pour les marques qui cherchent à étendre leurs tailles. Quels sont les problèmes courants au sein des organisations?

KS: Assez souvent, ils mettent une taille 14 sur le site ou dans la ligne et pensent, nous l’avons fait! Ce qui est surprenant car à ce stade, chaque marque doit savoir que ce n’est pas quelque chose à faire. Les consommateurs recherchent des marques avec des valeurs – envers l’environnement, vers l’inclusion. Beaucoup de gens font une robe; il s’agit plus de ce qui se passe derrière cette robe. Et je pense que les marques commencent, espérons-le, à comprendre cela.

WWD: Il existe certainement de nombreuses marques d-to-c avec l’inclusion de la taille dans leur ADN. Mais qu’est-ce qui empêche un mouvement plus généralisé – est-ce un problème financier, un problème de genre, un problème de génération?

KS: Girlfriend Collective est apparu dès le départ, soucieux de l’environnement et de la taille, et c’est une petite marque qui a grandi. Les marques n’ont donc pas l’excuse des limitations financières. Je pense que c’est la mentalité des années 90 de mince, mince, mince, comme la mode était et est toujours dans de nombreux coins. Vous mangez des cigarettes et c’est tout et si vous n’êtes pas un zéro, vous êtes un deux. Cette mentalité est toujours en train de tourbillonner dans l’industrie.

WWD: Quelles sont certaines marques qui le font correctement?

KS: Tanya Taylor, elle est très transparente dans la façon dont elle est capable de proposer toutes les tailles et comment il est possible pour toutes les marques de le faire. Athleta a tout fait pour avoir des mannequins de toutes tailles, toutes les tailles en magasin, ce sont de grands pas pour une grande marque. Ensuite, Madewell fait un très bon travail et J. Crew n’abandonne pas. J’ai des tonnes de trucs cette saison de J. Crew et ils travaillent pour bien faire les choses. Good American est une marque qui a fait un travail phénoménal en étant inclusive.

WWD: Même si Khloé Kardashian, sa cofondatrice, a été si horrifiée par une photo inédite d’elle-même en bikini postée sur Instagram?

KS: J’ai trouvé ça triste… et j’ai fait un post côte à côte de moi-même et Khloé sautant dans le miroir. Je me sentais mal pour elle qu’elle ait besoin de montrer que son vrai corps ne bouge pas de haut en bas. Le tout était vraiment difficile.

WWD: Pensez-vous qu’il y a des consommateurs qui sont rebutés par les marques qui tiennent compte de la taille?

KS: Je pense qu’il y a des marques rebutées par de grandes femmes qui portent leurs vêtements. LoveShackFancy a fait cette excellente collaboration avec Target, et maintenant nous sommes dans un an et il n’est pas prévu de lancer un dimensionnement étendu. Je dirais que c’est une marque spécifique où ils ne veulent pas d’une grande fille dans leurs robes.

WWD: Une grande partie de ce qui motive les achats de mode est le désir – ressembler à quelqu’un d’autre, corriger une insécurité, combler un trou. Si nous apprenons tous à nous aimer et à aimer notre corps, la mode peut-elle s’adapter?

KS: Oui, parce que je pense que là où la mode pourrait avoir tort, c’est qu’elle a été mise en place pour l’exclusion. Je pense qu’il y a une ligne très similaire à celle de «Emily in Paris». Ce qui leur manque, c’est la mode, c’est l’expression, le plaisir et ce que vous voulez dire au monde, donc si tout le monde est inclus, je ne vois pas en quoi c’est une mauvaise chose – pour les ventes ou l’industrie.