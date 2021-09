Katie Taylor a grandi en soutenant Leeds, mais c’est le héros de Manchester United, Roy Keane, qui a ramassé le champion de boxe incontesté de son point le plus bas.

in

Katie Taylor a révélé que sa famille était des fans de Leeds United alors qu’elle se préparait à se battre dans la ville ce week-end alors que la championne incontestée des poids légers affronterait Jennifer Han.

Mais c’est la légende de Manchester United Roy Keane qui a soulevé le boxeur alors qu’elle était à son point le plus bas.

Mark Robinson/Matchroom

La championne invaincue Katie Taylor affronte Jennifer Han ce week-end

La boxeuse irlandaise Taylor a remporté l’or à Londres 2012 et a subi une défaite choc en quarts de finale à Rio 2016 dans ses tentatives pour défendre son titre.

Un appel surprise de Keane est venu après cette défaite.

“Quand j’ai perdu aux Jeux olympiques de Rio, le premier appel téléphonique que j’ai reçu était en fait de Roy Keane”, a déclaré Taylor au Courrier quotidien dans une interview en 2019.

«Il a dit:« gardez la tête haute ». Et il était très, très positif et cela me rend vraiment le cœur si heureux.

«Il s’est mis en quatre et cela signifiait tellement pour moi qu’un de mes héros, quelqu’un que j’admirais vraiment quand j’étais enfant, m’a appelé au plus bas de ma carrière.

.

Keane est un grand fan de Taylor

« Ce sont les choses que vous ne voyez pas. Il a un grand coeur. Et c’est quelqu’un qui ne cherche aucune vedette pour ce genre de choses. C’était juste par bonté de cœur.

Taylor défendra ses titres mondiaux contre Han à Headingley samedi soir dans une ville qu’elle connaît très bien.

Le combattant de 18-0 a hâte de se battre devant une foule nombreuse pour la première fois depuis avant la pandémie de coronavirus.

Mark Robinson/Boxe Matchroom

Taylor est l’une des meilleures boxeuses de la planète

Taylor a déclaré: «Je suis vraiment excité à ce sujet en fait. C’est en fait la première fois que je combats devant une foule en direct.

«Pour avoir une chance de combattre à Leeds, mon père est en fait un fier fan de Leeds, donc avoir une chance de combattre ici.

“Mes meilleurs souvenirs d’enfant sont en fait de visiter cette ville et d’aller à Elland Road et de regarder un match de Leeds United.

“Avoir réellement une chance de combattre ici est très, très spécial pour moi.”

