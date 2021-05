Katie Taylor bat Natasha Jones dans une guerre épique

Katie Taylor a eu peur de Natasha Jonas et avait besoin d’une excellente finition pour conserver son titre mondial incontesté des poids légers par décision unanime, bien que serrée, à Manchester.

Au début, la vitesse des mains de Taylor la maintenait confortablement devant. Mais à partir du troisième tour, Jonas a commencé à se lever et à échanger des coups, surprenant Taylor encore et encore avec des bombes. Il a fallu deux tours finaux à Taylor pour assurer la victoire, mais même dans ce cas, c’était proche.

Yury Koptsev a donné au champion irlandais la victoire 96-94, tandis que Michael Alexander et Andreas Stenberg n’ont donné qu’un seul tour 96-95.

“Quel combat, chaque fois que Natasha et moi nous sommes battus, c’est comme ça”, a déclaré Taylor. «J’ai pris un départ un peu lent, mais je pense que j’ai remporté les manches du championnat et je suis reparti avec une belle victoire.

«C’est une boxe de grande qualité. Il a du talent, il a du cœur, il a du cran, il a tout ce dont vous avez besoin pour un combat absolument passionnant. Eddie (Hearn) vient de dire qu’il est désolé pour Parker et Chisora ​​après ce combat. Nous avons dit toute la semaine que cela aurait pu être un match pour le titre et cela montre pourquoi.

«Je savais que les rondes étaient serrées et que je devais gagner les rondes finales. J’ai montré que j’avais un cœur et que je devais faire un effort ».

Il y a neuf ans, les deux se sont rencontrés en quarts de finale des Jeux Olympiques, lors d’un après-midi extraordinaire à l’ExCeL d’East London. Ce jour-là, ils ont établi un record pour le bruit de la foule; cette fois, il n’y avait pas de spectateurs payants à ce qui est maintenant connu sous le nom de AO Arena. Ainsi sont les temps.

Taylor a gagné, a accroché la médaille d’or et quatre ans plus tard, après une élimination précoce aux Jeux de Rio, elle s’est lancée dans une carrière professionnelle qui établit la barre pour la boxe féminine.

Jonas a souffert de blessures après sa dernière rencontre avec Taylor et s’est retiré du sport après une élimination au premier tour aux Jeux du Commonwealth en 2014. C’est le succès de Taylor qui l’a tentée de donner une chance au code professionnel. Mais une bagarre avec Taylor n’a jamais été justifié jusqu’à ce qu’il a attiré Terri Harper dans un combat pour le titre WBC super poids plume l’été dernier.

La combattante de Liverpool a continué à faire face à une mise à niveau majeure, basée sur ce qu’elle avait accompli en tant que professionnelle. Elle se demanda si Matchroom, qui l’avait embauchée quand elle était devenue professionnelle pour la première fois, croyait qu’il la jetait aux lions. Cependant, elle y voyait une opportunité venue tard.

Taylor avait non seulement unifié les titres mondiaux en poids léger, mais avait également gagné une ceinture en super léger. Il a également une victoire sur Jessica McCaskill, l’Américaine qui est la championne du monde incontestée des poids welters. Même si la boxe féminine a augmenté, il est encore difficile de trouver des boxeuses capables de mettre Taylor à l’épreuve.

Jonas, âgé de 36 ans, a pris un départ prudent, se cachant derrière un haut garde gaucher, tandis que Taylor a décroché suffisamment de coups pour s’assurer que Liverpool n’était pas trop ambitieux. Il a essayé de faire fonctionner son jab au deuxième tour, mais les mains plus rapides de Taylor ont attiré l’attention.

Les choses se sont améliorées au troisième tour lorsque Jonas s’est ouvert, piégeant Taylor dans le corps et lançant des coups de poing dans les flammes. Mais Taylor a dominé le quatrième tour, trouvant sa portée bien meilleure que Jonas et au cinquième, où Jonas n’avait pas de vraie réponse à ses combinaisons.

Jonas a fait mieux dans le sixième alors qu’il est resté sur ses pieds et a lancé des coups plus forts, et dans le septième il y avait des signes que les choses commençaient à se dérouler comme ils ont tous les deux échangé des bombes.

La charge de travail venait de Taylor, mais Jonas prenait les coups les plus lourds. Au huitième, il a refusé de reculer. Taylor a eu un bon neuvième car Jonas a jeté trop souvent hors de portée.

Les deux se sont rencontrés au dernier tour, Jonas faisant de son mieux, mais c’est Taylor qui a pris la tête à la fin, et ils se sont serrés dans les bras lorsque la cloche finale a sonné.

“Je savais que c’était proche, je savais que je devais la faire entrer”, a déclaré Jonas. “J’ai dit à chaque fois que je devais avancer, je le ferais. Quand je serai prêt et prêt, je ferai une trilogie. Je sens que j’appartiens à ce niveau et je veux y continuer. Je veux gagner des ceintures, je veux gagner des championnats, je veux être un champion ».