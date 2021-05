Katie Taylor est idolâtrée par Conor McGregor mais était “ l’un des meilleurs joueurs irlandais ” qui aimait les hurleurs de 40 mètres avant de quitter le football pour la boxe en 2010

Katie Taylor est aujourd’hui l’une des stars du sport féminin les plus emblématiques au monde et est réputée pour avoir laissé parler ses poings.

Médaillé d’or olympique et champion du monde à deux poids dans les rangs rémunérés, Taylor est l’actuel champion du monde incontesté des poids légers.

Mark Robinson / Boxe Matchroom

Taylor est l’une des meilleures boxeuses de la planète, mais c’est aussi une grande footballeuse

La joueuse de 34 ans revient sur le ring ce samedi soir à Manchester pour défendre ses ceintures contre Natasha Jonas et se réaffirmer comme la fierté de l’Irlande.

Mais tout aurait pu être si différent pour la native du comté de Bray si elle avait décidé de s’en tenir au football après avoir été internationalisée en République d’Irlande.

C’est exact; la même Katie Taylor considérée comme la meilleure combattante livre pour livre de la planète est en fait une internationale irlandaise.

Avec 11 sélections et deux buts pour l’équipe senior à son actif, vous commencez à vous demander s’il y a quelque chose que Taylor ne peut pas faire.

.

Taylor (en bas à droite) a représenté l’Irlande au niveau senior à 11 reprises

En fait, elle n’a arrêté de jouer qu’en 2010 avant de se concentrer uniquement sur la boxe avant de remporter l’or à Londres deux ans plus tard.

Taylor n’avait que 14 ans lorsqu’elle a fait ses débuts dans l’équipe irlandaise des moins de 17 ans et 15 ans lorsqu’elle a joué pour l’équipe des moins de 19 ans – ce qui n’est guère surprenant lorsqu’elle jouait au football d’écolière aux côtés de garçons.

Son développement physique ne devrait surprendre personne étant donné qu’elle s’entraînait également pour être boxeuse en même temps, bien qu’elle ait gardé les deux séparés.

L’ancienne entraîneure des moins de 19 ans, Sue Martin, se souvient comment elle a réussi à combiner les deux sports à un si haut niveau.

.

Taylor en action contre les États-Unis en 2006

Elle a déclaré à talkSPORT: «Les horaires des tournois de qualification pour l’Euro à l’époque ont vu le 1er tour se dérouler en septembre et le 2e tour, pour lequel nous nous sommes toujours qualifiés en mars / avril de l’année suivante et malheureusement, il semblait toujours y avoir un affrontement avec Les engagements de boxe de Katie.

«J’ai donc régulièrement eu des conversations avec son père pour essayer de m’assurer qu’elle serait disponible pour nous et en toute justice envers Katie, si possible, elle voulait concourir dans les deux sports à cette époque. Je me souviens d’un an où nous avons accueilli le 1er tour de qualification ici à Dublin, cela a dû être proche de l’un des combats de Katie parce que je suis arrivé à un accord avec son père pour qu’elle soit disponible pour nous.

«Il est venu à l’hôtel de l’équipe le soir après que nous ayons terminé notre entraînement, nos réunions d’équipe, etc. et il l’a emmenée pour sa séance de boxe dans sa chambre.

«Nous nous sommes qualifiés et elle a remporté un autre tournoi, donc ça a bien fonctionné.

.

L’ancienne entraîneuse irlandaise des moins de 19 ans, Sue Martin, a enlevé Taylor après avoir marqué quatre buts en une demie contre la Macédoine

Taylor était un avant-centre avec un penchant pour le spectaculaire – capable de marquer des buts de n’importe quelle distance et de blesser les équipes de la même manière qu’elle le fait maintenant sur le ring.

Lors d’un match de qualification pour le championnat féminin des moins de 19 ans de l’UEFA en 2003, l’Irlande a battu la Macédoine 10-0 à l’extérieur et Taylor a marqué quatre buts en première mi-temps. Elle a été retirée à la mi-temps, au grand soulagement des Macédoniens.

Martin a ajouté: «Katie était manifestement très en forme et physiquement forte de son entraînement de boxe, mais elle était aussi très bonne techniquement et a marqué des buts vitaux pour l’équipe.

«Elle a joué dans un rôle de milieu de terrain offensif, mais aurait pu jouer partout où elle était si talentueuse.»

La défaite du football s’avérerait être un gain de boxe et Taylor est devenue championne du monde à son septième combat professionnel au Millennium Stadium en 2017 sur la carte du combat pour le titre mondial d’Anthony Joshua avec Carlos Takam.

Après avoir unifié la division des poids légers en 2019 contre Delfine Persoon, elle allait conquérir une deuxième division de poids en devenant championne des super-légers à Manchester contre Christina Linardatou.

Ses réalisations transcendent la boxe, la star du MMA Conor McGregor étant également un grand fan.

L’ancien champion du monde de l’UFC a regardé Taylor se battre après son match malheureux contre Khabib Nurmagomedov et n’a eu que des mots gentils pour l’olympien qu’il a qualifié de “ héros irlandais ”.

Sportsfile

McGregor est un grand fan de l’olympien de 34 ans

Il a dit: «Vous êtes un talent spécial et spécial. Rempli de travail acharné – vous pouvez le voir et un grand respect pour vous.

«Tu connais mon numéro Katie. Laisse moi m’occuper de toi! Viens ici, fais-moi un autre câlin…

«Je vais te frapper et à bientôt… Je suis ravi de venir ici et de te voir vivre. Tu es incroyable Katie.

«Vous méritez beaucoup plus de respect. Prenez votre respect; exigez-le.

«C’est pourquoi j’aurais adoré s’ils vous avaient donné le micro. Commencez à vous attaquer à la division et à y aller. Parce que vous avez la férocité en vous. Vous êtes impitoyable là-dedans. Je pouvais le voir dans tes yeux quand tu étais là-dedans.

Mark Robinson / Boxe Matchroom

Natasha Jonas a la tâche peu enviable d’essayer d’arrêter Taylor ce week-end

«Alors continuez à faire votre truc. Je vous soutiens tout le long du chemin. Je vous soutiendrai jusqu’au bout; tout ce que tu veux.

«C’est un honneur pour moi de venir vous voir. Vous êtes un héros irlandais, et je le pense vraiment.

Ce qui est ensuite reste les questions pour la superstar irlandaise, avec un combat croisé potentiel contre l’ancien champion du monde de MMA Cris Cyborg une possibilité.

Cependant, Jonas reste premier pour Taylor ce week-end et la Liverpudlian sait qu’elle devra être à son meilleur contre l’un des plus grands héros sportifs d’Irlande.