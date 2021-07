Katie Thurston a appelé Aaron Clancy “Thomas” – Voir sa réaction

La spéciale Men Tell All de Bachelorette a eu lieu hier soir, et à un moment donné, Katie Thurston a appelé par erreur Aaron Clancy “Thomas” tout en lui parlant. Qui, vraiment beurk. Comme le rapporte Entertainment Tonight, le moment est venu après qu’Aaron a déclaré: “Je sais que mon voyage a vraiment été entouré de conflits, mais j’espère que vous savez que j’ai toujours eu votre meilleur intérêt à cœur. J’espère que cela vous a permis de tomber plus facilement amoureux de qui vous Je ne sais pas comment ça s’est terminé, mais je serai toujours dans ton coin. “

En réponse, Katie a répondu: “Merci, Thomas.”

Après l’épisode, Aaron a dit à ET que c’était certainement le moment “le plus fou” de la soirée, mais qu’il avait déjà pardonné à Katie. “Je pense que le moment le plus fou a été lorsque Katie m’a appelé par accident Thomas”, a-t-il déclaré. « J’ai déjà pardonné à Katie. Mon thérapeute ne le fera peut-être pas, mais je lui enverrai les factures de la thérapie.

Instagram

Katie a également parlé à ET, disant qu’elle “ne se pardonnera jamais” et “Je n’ai vraiment pas de mots à ce stade. Aucun commentaire. Je m’excuserai 100 fois. Ce ne sera jamais assez bien, cependant. “

Les autres ex de Katie ont également commenté le moment, avec Tre disant: “Je mentirais si je disais que cela ne va pas rester avec moi pour toujours. Je vais donner du fil à retordre à Aaron à ce sujet pour le reste de notre temps en tant que amis. C’était un lapsus innocent, mais c’est juste drôle. “

Pour info, Aaron a également sauté sur Instagram pour plaisanter sur le moment, en disant “Hé Katie, c’est Thomas ici … non ce n’est pas le cas! C’est Aaron!” Alors… on dirait que la paire a mis ça derrière eux !

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io