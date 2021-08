Katie Thurston applaudit aux critiques après avoir “pris un comestible”

Katie Thurston répond à un tweet qui était un peu un buzzkill.

La native de Seattle, âgée de 30 ans, dont la finale de The Bachelorette a été diffusée plus tôt ce mois-ci, s’est adressée à Twitter le dimanche 22 août pour partager qu’elle avait récemment ingéré un produit alimentaire infusé de marijuana. Katie, une vedette de Jacques Jacques‘run of The Bachelor, s’est fiancé à Blake Moynes dans sa finale de saison.

“Je viens de prendre un comestible, allongé sur le sol de mon salon entouré de responsabilités, tout en écoutant de la musique sur les médicaments sur Spotify”, a écrit Katie. “Et comment vas-tu?” Elle n’a pas précisé si Blake, qui vit au Canada, était avec elle à ce moment-là.

Cela a conduit un certain nombre de fans à publier des réponses positives, dont un qui a écrit : « Tu es ma personne ! Les comestibles, la musique de méditation, le zonage évitant les responsabilités… ..désolé Blake, j’aimerais voler ta copine et être sa meilleure amie. “

Lorsqu’un autre utilisateur des médias sociaux a demandé à Katie si elle avait réellement l’intention de taper “méditation”, la star a répondu: “Hahahahah oui, mais à certains égards, je suppose que c’est un médicament pour la mine. Ou peut-être que ce comestible a déjà frappé [smiling with sweat emoji]. “