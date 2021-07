Katie Thurston ‘Bachelorette’ Saison 17 “Les hommes disent tout” Détails spéciaux

La saison de Katie Thurston de The Bachelorette touche enfin à sa fin, ce qui signifie qu’il ne nous reste que quelques éléments clés à attendre cette saison – qui obtient la rose finale de Katie (que vous pouvez découvrir ici si vous voulez être gâté) et le drame cela découlera forcément des promotions « Men Tell All » et « After the Final Rose » ! Nous n’avons malheureusement pas encore d’informations sur “AFTR”, mais Reality Steve vient de laisser tomber quelques détails juteux sur “Men Tell All” que j’ai le plaisir de partager avec vous aujourd’hui !

Puisque c’est de Reality Steve dont nous parlons ici, soyez prévenu – il y a quelques spoilers pour le spécial “Men Tell All” de Katie Thurston dans cet article. Ne vous inquiétez pas, cependant, vous recevrez un deuxième avertissement lorsque les spoilers apparaîtront. Je vous en prie!

Qui accueille « Men Tell All » cette fois-ci ?

Comme vous vous en souvenez peut-être, Emmanuel Acho a fait un travail fabuleux en organisant l’émission spéciale “After the Final Rose” pour la saison de Matt James de The Bachelor …. surtout compte tenu de la controverse qui a eu lieu avec Rachael Kirkconnell pendant la diffusion de l’émission. Mais il semble qu’Emmanuel ne reviendra pas pour animer “Men Tell All” car selon Reality Steve, Kaitlyn Bristowe et Tayshia Adams sont à nouveau les hôtes !

Cela vérifie – une source d’Us Weekly a parlé de Tayshia et Kaitlyn et a essentiellement dit qu’ils étaient d’excellents co-animateurs pendant leur séjour dans l’émission, il est donc logique qu’ils les fassent revenir pour cette partie du voyage de Katie! “Tayshia et Kaitlyn peuvent s’identifier au parcours de Katie de différentes manières, ce que vous verrez se dérouler, donc c’était agréable de les avoir là pour aider quelle que soit la situation”, a déclaré la source. « Tayshia s’est amusée et a adoré le faire. Elle et Katilyn formaient une super équipe. »

Une deuxième source a également ajouté que “Tayshia et Kaitlyn ont dû apprendre à co-héberger et cela a pris du temps. Il est agréable de travailler avec eux et ils s’entendent bien avec l’équipe. C’est juste complètement différent avec eux en co-hébergement.” Hâte de revoir les filles pour le spécial !

Y a-t-il un public pour « Men Tell All » ou… ?

Vous serez heureux de savoir que le spécial “Men Tell All” de Katie contiendra des tonnes de réactions du public non filtrées ! Selon Reality Steve, “” Men Tell All ” a été enregistré jeudi dernier devant un public. “

Vous entrez maintenant dans la 🚨 zone spoiler 🚨 ! Ne continuez pas si vous ne voulez pas que les détails du chercheur de l’émission spéciale “Men Tell All” de Katie soient gâchés !

Combien d’hommes de Katie seront sur « Men Tell All » ?

Selon Reality Steve, “il y avait environ 12 gars au total” lors de l’enregistrement la semaine dernière. Steve n’a pas énuméré tous les hommes qui seront à la spéciale, mais il a ajouté que “Michael A. et Andrew étaient tous les deux là puisqu’ils venaient d’être éliminés.”

Qui n’apparaîtra * pas * dans l’émission spéciale « Men Tell All » ?

Désolé de vous le dire, mais Justin Glaze, Greg Grippo et Blake Moynes n’ont malheureusement pas pu faire l’enregistrement car ce sont les trois derniers mecs de Katie. Et je voulais vraiment avoir le sentiment de Greg sur son combat massif avec Katie, mais il semble qu’il faudra simplement attendre « After the Final Rose » pour que ce drame s’ensuive !

C’est tout ce que nous avons sur l’émission spéciale “Men Tell All” de Katie, mais n’oubliez pas de revenir ici pour les mises à jour dont vous avez désespérément besoin !

