Katie Thurston de Bachelor Nation a déjà des conseils pour Michelle Young en tant que prochaine bachelorette

Pour la toute première fois, deux Bachelorette ont été choisies à la fois et chacune a sa propre saison de la franchise, la saison de Michelle étant également diffusée cette année dans une autre première pour la franchise. Katie et Michelle ont toutes deux été vues pour la première fois dans la saison 25 de The Bachelor plus tôt cette année, mais maintenant que Katie a eu l’expérience d’être le leader, elle a donné de bons conseils à Michelle, qui commencera à filmer sa saison dans quelques semaines.

Lors d’une conversation avec Variety, après qu’on lui ait demandé ce qu’elle dirait à Michelle à propos d’être la Bachelorette, Katie a déclaré: