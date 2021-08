Katie Thurston de la Bachelorette accuse Greg Grippo de mentir et d’allumer le gaz dans une révélation finale choquante

Vous savez, une fois que nous sommes sortis, beaucoup de choses que j’entendais n’étaient pas seulement “Est-ce qu’il est allé à l’école de théâtre”, ce qui est bien, vous pouvez être acteur et vouloir participer à la série. Ce n’est pas le problème. Le problème, c’est que si vous jouez avec moi, et donc ce que j’ai entendu, c’est que Greg n’est pas ce type timide qu’il faisait dans la série, qu’il est en fait ce garçon très confiant et arrogant de Jersey qui sait qu’il est chaud [bleep], et, comme, c’est un acte. Et donc avec ces rumeurs et cette école de théâtre, je ne sais vraiment pas si je sais vraiment qui est Greg. Il ne s’agit même pas du jeu d’acteur. En résumé, la façon dont tu m’as traité, la façon dont tu as dit que tu étais tellement amoureux de moi, j’ai rempli un trou dans ton cœur, et la petite seconde où les choses sont devenues gênantes pour toi, mal à l’aise, tu as couru . Tu es un menteur. Tu ne m’aimais pas. Et si vous pensez que c’est de l’amour, vous ne savez pas ce qu’est l’amour.