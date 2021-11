Katie Thurston de la bachelorette sort avec John Hersey

Katie Thurston retrouve l’amour après que sa dernière rose se soit fanée.

Presque un mois après la star de The Bachelorette et son fiancé Blake Moynes a annoncé la fin de leurs fiançailles, E! News a confirmé que la star vit une romance naissante avec un autre concurrent de la saison 17, Jean Hersey.

« Katie et John étaient mutuellement dans la zone d’amis pendant des mois », a déclaré une source à E! Nouvelles. Quant au début de quelque chose de nouveau ? Bien que Katie ait renvoyé John chez lui au cours de la deuxième semaine de sa saison plus tôt cette année, leur amitié est revenue. « Beaucoup de choses ont changé au cours des quatre dernières semaines », a expliqué l’initié. « Et cela a été sauvage mais excitant pour ceux qui sont les plus proches d’eux d’en être témoins. »

Et on dirait que tout arrive en rose. Comme l’a souligné la source, « Il est clair que Katie n’a jamais été aussi heureuse. »

L’évolution de la vie personnelle de Katie intervient après qu’elle et Blake ont annoncé leur séparation dans une déclaration commune, chacune partagée sur leurs comptes de réseaux sociaux respectifs, fin octobre. Les deux se sont fiancés lors d’une finale de saison choquante, qui a été diffusée en août.