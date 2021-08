Katie Thurston est-elle toujours fiancée après la bachelorette ?

BONJOUR, HI: Littéralement, tout ce que vous êtes sur le point de lire est un énorme spoiler pour The Bachelorette. Nous parlons de qui (si quelqu’un) gagne, et s’ils sont toujours ensemble. Ne continuez pas si vous voulez rester surpris lors de la diffusion de la finale de la saison !

Donc, les choses se sont intensifiées sur The Bachelorette, ce qui signifie que Katie Thurston et Greg Grippo ont eu une énorme dispute et qu’il a quitté la série après avoir déclaré son amour, puis est devenu plus qu’un peu dramatique lorsque Katie n’était pas prête à rendre la pareille. Et étant donné que le départ de Greg avait également donné envie à Katie de partir, il est un peu difficile de l’imaginer accepter une proposition à la fin de cette saison.

En plus de cela, l’ancien concurrent de Katie, Michael A., flirte avec soif avec elle sur Instagram, ce qui a également incité à penser qu’elle est actuellement célibataire. Bien sûr, tous ceux qui ont suivi les spoilers savent que [SPOILERRRRRRRRR] Blake a remporté la saison de Katie. Buuuuuut … quelque chose a-t-il changé depuis que la proposition a été rejetée il y a des semaines ?

Selon Reality Steve, non ! La source du spoiler a déclaré que Katie et Blake étaient toujours ensemble en réponse à un lecteur qui voulait savoir si toute la chose de Michael A. impliquait que Katie était célibataire.

“Katie et Blake sont fiancés et heureux”, a écrit Steve. “Rien n’a changé. Les gens peuvent lire dans les médias sociaux et les disséquer jusqu’à ce qu’ils soient bleus. Cela ne les mènera nulle part. Ils sont fiancés.”

Psst : s’il vous arrivait de manquer la soif de Michael A., il a sauté dans les commentaires de la récente photo de lingerie de Katie et a écrit “Je ne peux pas dire ce que j’aimerais .”

Le commentaire a été supprimé, mais il semble que nous ne devrions pas le lire de toute façon parce que Katie est toujours à 100% avec Blake !

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

