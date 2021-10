Katie Thurston et Blake Moynes de The Bachelorette se séparent

Katie Thurston et Blake Moynes sont le dernier couple Bachelor Nation à se séparer.

Le lundi 25 octobre, la star de The Bachelorette a partagé sur Instagram qu’elle et son destinataire de la rose finale avaient rompu. « C’est avec amour et respect mutuels que nous avons décidé de nous séparer », a expliqué Katie. « Nous sommes très reconnaissants pour les moments que nous avons partagés ensemble et pour tout le voyage qui s’est déroulé cette année, mais nous avons finalement conclu que nous ne sommes pas compatibles en tant que partenaires de vie, et c’est le choix le plus attentionné pour nous deux d’avancer indépendamment . «

Elle a poursuivi: « Nous demandons de la gentillesse et de l’intimité pendant que nous naviguons tous les deux dans cette transition. Nous voudrons toujours le meilleur l’un pour l’autre et vous demanderons de nous soutenir dans notre décision. »

Blake a partagé la même déclaration sur son Instagram exactement au même moment où Katie a partagé la sienne.

La nouvelle de leur séparation intervient quelques mois seulement après la diffusion de leurs fiançailles sur ABC en août. À l’époque, Katie a dit à Blake qu’elle voulait aimer Blake « pour le reste de ma vie ».