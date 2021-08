Katie Thurston et Blake Moynes ont révélé leurs surnoms

ABC Katie Thurston et Blake Moynes.

Katie Thurston et Blake Moynes publient des photos sur Instagram ! Quelques heures seulement après l’émission spéciale “After the Final Rose” diffusée sur la côte ouest, Thurston et Moynes se sont rendus sur Instagram pour montrer qu’ils sont, en fait, toujours ensemble, et qu’ils sont très amoureux, malgré les doutes qui circulent dans ligne après la fin de “Bachelorette”.

Thurston et Moynes sont tous deux actifs sur les réseaux sociaux depuis la fin du tournage de l’émission, les fans surveillant chacun de leurs mouvements, essayant de voir si l’un d’eux a fait un faux pas, intentionnellement ou non.

Comme Heavy l’a signalé précédemment, de nombreux fans étaient convaincus que Thurston avait ruiné sa saison en ajoutant un emoji d’ours à sa légende Instagram le 1er août 2021. Il a également écrit: “Je suis amoureux”, ce que beaucoup pensaient être un cadeau mort. . Il s’avère qu’ils avaient raison. Elle a également utilisé l’emoji d’ours dans son article du 9 août 2021, souhaitant un joyeux anniversaire à son fiancé.

Voici ce que vous devez savoir :

Thurston a souhaité un « joyeux anniversaire » à Moynes et révèle qu’elle l’appelle Honey Bear

https://www.instagram.com/p/CSYPRzvryo5/?utm_source=ig_web_copy_link

Dans son premier post (officiel) avec Moynes, Thurston lui a souhaité un joyeux anniversaire – son anniversaire est le 9 août et il a célébré le jour de la fin de “Bachelorette” diffusé sur ABC.

“Joyeux anniversaire, chérie”, a écrit Thurston en légende d’un article contenant deux nouvelles photos d’elle et de Moynes. Sur la première photo, Thurston et Moynes portent des chapeaux d’anniversaire alors qu’ils s’embrassent devant un gâteau d’anniversaire. La deuxième photo semble avoir été prise juste avant que Moynes ne souffle les bougies.

«Cela a été quelques mois plus fous. Je n’aurais pas pu faire ça sans toi. Je suis tellement prêt à laisser tomber ces bulles et à commencer à vivre notre vie ! Je ne pouvais pas demander un meilleur partenaire. Il est gentil, patient, compréhensif et sa défense de la planète et des animaux est remarquable. J’ai tellement de chance de t’appeler mon fiancé. Mon meilleur ami. Ma confidente. Nous ne sommes que deux cinglés qui rient ensemble pour la vie. Vive les prochaines aventures !” Il a lu dans le message de Thurston.

En fin de compte, il a semblé confirmer qu’il déménagerait au Canada. “Prochain arrêt… CANADA”, a-t-il écrit, ajoutant l’emoji du drapeau canadien. Pendant plusieurs semaines, Thurston a dit aux fans qu’il déménageait à San Diego, en Californie, et a même demandé des recommandations.

Moynes appelle Thurston “Buggy”

https://www.instagram.com/p/CSYSC2Yr05Q/?utm_source=ig_web_copy_link

Moynes a également profité de l’occasion pour rendre publique leur relation et a partagé une photo de lui avec Thurston sur son compte Instagram. Sur la photo, Moynes tient Thurston alors qu’ils s’embrassent dans le jardin de la maison de quelqu’un.

La bague de fiançailles de Thurston était exposée alors qu’il tenait une bouteille de champagne dans sa main gauche.

« Tellement excité de commencer notre meilleure vie ! Tu es un rocher. Mon rocher. Un couple mature, aimant, solidaire et attentionné qui continue de m’impressionner chaque jour. Nous avons une aventure qui s’appelle la vie qui nous attend et j’espère que vous savez que je ferai tout mon possible pour vous aider, vous encourager et vous encourager à en profiter au maximum. » Moynes a sous-titré la photo.

“Je t’aime buggy”, a-t-il écrit, ajoutant: “Oui, c’est mon surnom pour elle.”

