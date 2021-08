Katie Thurston et Blake Moynes révèlent combien de fois ils ont eu des relations sexuelles

Donc Blake Moynes a remporté la saison de Katie Thurston de The Bachelorette et ils sont fiancés et ainsi de suite, et apparemment ils viennent d’avoir, genre, une tonne de sexe. Katie et Blake se sont présentés sur Jimmy Kimmel Live après la finale de Bachelorette, et l’hôte invité David Spade n’a pas perdu de temps pour leur demander combien de fois ils avaient eu des relations sexuelles depuis qu’ils s’étaient réunis dans l’émission.

“Au cours de votre relation courte, combien de fois avez-vous fait whoopee?” a demandé David. “Et votre réponse doit être inférieure à 100.”

Katie et Blake ont tous deux dû écrire leurs réponses sans se montrer, et quand le temps était écoulé, David (qui co-anime la prochaine saison de Bachelor in Paradise) a dit “Oh, mon dieu, c’est terrifiant. Qui devrait commencer en premier ? Allez-y en premier, Katie.

Katie est allée de l’avant et a montré sa réponse de “43”, à laquelle David a répondu: “Aucune chance! Katie Louise! J’espère que ce vibromasseur est à la poubelle.” Pendant ce temps, Blake a écrit 30, disant à David “Oui, nous sommes dans ce domaine – nous sommes dans ce domaine.”

“C’est juste un nombre élevé”, a réfléchi David. “D’accord, je te le donne. Je suis jaloux. Ce sont mes cinq dernières années.”

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Au cas où vous n’auriez pas envie de regarder The Bachelorette pendant trois heures hier soir, Blake a gentiment proposé à Katie, en disant: «Je ne peux pas vous donner ce pour quoi vous êtes venu ici parce que vous méritez beaucoup plus que cela. Vous méritez le monde, et je suis ravi de vous soutenir et d’être là pour vous tous les jours pour aller de l’avant.”

Ensuite, ils sont partis à cheval et je suppose qu’ils ont commencé à avoir une tonne de sexe. Félicitations pour le moment romantique et excitant de ces deux offres d’amour !

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io