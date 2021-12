Katie Thurston et John Hersey Pack sur le PDA lors du premier tapis rouge

Pas de gui ? Aucun problème.

Baccalauréat Nation Katie Thurston et Jean Hersey a partagé un baiser sur le tapis rouge lors de l’événement First Noelle Ball, qui a eu lieu au Mavericks Beach Club de San Diego, en Californie, le jeudi 2 décembre. Pour l’occasion, la star de télé-réalité portait une robe noire, tandis que son nouveau petit ami portait un costume bleu marine.

Le Noelle Ball a marqué sa première apparition publique en tant que petit-ami et petite-amie, avec un invité disant à E! Des nouvelles de la soirée du couple. « Katie et John étaient si mignons au Mavericks Beach Club jeudi soir », a expliqué le témoin oculaire. « Ils ont définitivement une alchimie et c’était si mignon à voir. Ils ont l’air si heureux ensemble et semblent avoir un si bon lien. »

Techniquement, la star de Bachelorette a déjà foulé le tapis rouge avec John, mais elle sortait avec le dernier destinataire de la rose. Blake Moynes à l’époque. Depuis lors, elle et le Canadien se sont séparés, ouvrant la voie à Katie pour sortir avec John, qu’elle a renvoyé chez elle au cours de la deuxième semaine de la saison 17.