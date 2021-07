Katie Thurston parle de la peinture « expressive » de Blake

Dans le dernier épisode de The Bachelorette, Blake Moynes a fait sensation pour une raison bien particulière. Au cours de la partie de rendez-vous de groupe, les hommes ont été chargés de peindre une œuvre d’art « expressive ». Leur séance de dessin en a produit de nombreux qui ont mis en valeur les côtés sensuels des hommes. La pièce de Blake s’est avérée la plus expressive de toutes, car ABC a censuré son œuvre, selon Cheat Sheet. Les fans réclamaient à grands cris ce qu’il avait dessiné et, maintenant, Katie Thurston parle des capacités artistiques du candidat.

ABC a censuré l’œuvre d’art de Blake, mais il s’est assuré que les téléspectateurs sachent de quoi parlait la peinture, intitulée “Life”. Il a expliqué au groupe : « Il ne s’agit que d’une représentation visuelle physique de l’une des choses les plus étonnantes et les plus belles que les humains soient capables de faire au quotidien. Peu d’espèces peuvent faire cela. Cette magie. Ces [censored] sont aussi le début de la vie. Il a également déclaré, en parlant avec les producteurs, “Être, comme, sans s’excuser, une personne sexuelle et ouverte est OK.”

Étant donné que la peinture de Blake était au premier plan des esprits des téléspectateurs, c’était le sujet de conversation lorsque Katie est apparue sur le podcast Off the Vine de Kaitlyn Bristowe. Leur conversation a commencé avec Kaitlyn, qui co-anime la saison actuelle de The Bachelorette, révélant comment elle a décrit l’œuvre d’art à l’équipe de production. Elle a dit: “J’ai l’impression qu’il soit [spoiler] le sien [spoiler] ou c’était le sien [spoiler] sur une feuille de papier noir.”

Malheureusement, ils n’ont pas partagé exactement ce qui était représenté. Mais, ils ont taquiné qu’ils partageraient une grande révélation de la pièce à une date ultérieure. Les fans n’auront plus qu’à attendre quelques semaines pour découvrir ce que le résident de la maison, Van Gogh, a peint. «J’ai gardé tous les cadeaux, œuvres d’art, bibelots de ce spectacle entièrement, de chaque gars. Cela étant dit, je l’ai », a déclaré Katie. “Je pense donc que je pourrais juste attendre une révélation plus tard, vous savez, créer le suspense et faire une grande révélation dans quelques semaines. Sur la peinture, c’était [spoiler]. “

Les fans devront également attendre un peu pour voir comment se déroulera le reste de la saison de Bachelorette de Katie. Lundi soir, ABC diffusera l’émission spéciale Men Tell All, qui voit les candidats éliminés se réunir pour discuter de la saison. L’émission spéciale Men Tell All sera diffusée lundi à 20 h HE sur ABC.