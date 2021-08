Katie Thurston révèle la peinture NSFW de Blake réalisée sur Bachelorette

Euh, alors, tu te souviens quand Blake Moyes s’est présenté à la saison de Katie Thurston de The Bachelorette et qu’ils sont allés dans ce groupe de peinture sexy à ce rendez-vous? Et puis, pour des raisons qui n’ont jamais été expliquées, ABC a censuré le produit final de Blake, nous forçant à supposer qu’il avait créé quelque chose de si hideux qu’il n’était pas adapté à la consommation publique ou alors NSFW ce n’était pas approprié pour la télévision ?

Comme, il y avait une pétition légitime de change.org pour que ABC montre cette peinture, que Blake a surnommée “Life”. Pour rappel, voici ce que Blake avait à dire à ce sujet, bénissez :

“Ceci est juste une représentation visuelle physique de l’une des choses les plus étonnantes et les plus belles que les humains soient capables de faire au quotidien. Peu d’espèces peuvent faire cela. Cette magie. estos [censored] sont aussi le début de la vie.

Katie a déclaré plus tard “Je pense donc que je pourrais juste attendre une révélation plus tard, vous savez, créer le suspense et faire une grande révélation dans quelques semaines”, tandis que le producteur de Bachelor Robert Mills et Blake ont eu cet échange Twitter:

Ce qui nous amène à tout de suite ! Katie est allée de l’avant et a révélé l’ART de Blake et s’avère que c’est un nu?

Honnêtement, impressionné !

Oh, et note latérale pendant que nous sommes ici: Katie et Blake viennent de révéler combien de fois ils ont eu des relations sexuelles depuis qu’ils ont déclaré se connecter dans la Fantasy Suite. David Spade est allé de l’avant et leur a posé cette question brûlante, en disant “Au cours de votre courte relation, combien de fois avez-vous fait whoopee? Et votre réponse doit être inférieure à 100.”

Et Katie a répondu “43”, tandis que Blake a écrit “30” et a dit à David “Oui, nous sommes dans ce domaine – nous sommes dans ce domaine.”

Inspiré.

