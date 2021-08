Katir confirme ses attentes de médailles à 5 000

08/03/2021 à 14:25 CEST

.

Mohamed Katir, recordman d’Espagne du 1 500, 3 000 et 5 000 mètres, a confirmé ses attentes de remporter une médaille olympique sur 5 000 mètres avec une victoire confortable dans la deuxième série des Jeux de Tokyo. et une note de 13 : 30,10 qui était presque une marche pour un athlète qui cette année a couru en 12 : 50,79.

Le Murcien de 23 ans est devenu la nouvelle sensation du milieu de terrain long mondial, avec trois records nationaux, chacun plus impressionnant, au cours de son glorieux mois de juin : 3 : 28,76 sur 1 500 (éliminant Fermín Cacho des listes), 7 : 27,64 sur 3 000 (à Isaac Viciosa) et 12 : 50,79 sur 5 000 (à Alemayehu Bezabeh).

Le disciple de Gabi Lorente a montré sa compétence dans les courses propres, lancé par des lièvres, de la Diamond League. Cependant, l’inconnu restait quant à savoir s’il saura se débrouiller dans une course tactique comme celle du championnat espagnol, où Carlos Mayo l’a battu au sprint.

Pour être en finale, il fallait finir dans les cinq premiers, ou faire un temps qui méritait l’un des cinq play-offs. Parce qu’il est sorti dans la deuxième manche, il a pu calculer exactement le record dont il avait besoin pour se qualifier: 13,41 64, terminant dans les six ou 13 premiers; 39,61 dans les dix premiers.

La course a démarré au même rythme que la première (2h50 le premier mille) mais s’est accélérée dans le deuxième km, soit six secondes plus vite que la première série. Katir était calme au centre. La Sud-Africaine Leshiba Mashele faisait le travail, et l’Américain Paul Chelimo à mi-carrière.

Au troisième mille (8 : 21.06), personne n’avait encore ramassé l’hameçon. Ce n’est que lorsque Cheptegei a commencé à tirer, quatre tours plus loin, que le paquet a commencé à se défaire. L’Espagnol s’est accroché au sillage du favori, la bonne roue. A la cloche, il en restait encore neuf, mais le Murcien s’est permis le luxe de plaisanter avec Paul Chelimo dans la ligne droite.

L’Espagnol a gagné avec 13 : 10,10, suivi par Chelimo 13 : 30,15, le Canadien Justyn Kight (13 : 30,22) et l’Ougandais Jacob Kiplimo, qui est entré devant son compatriote Cheptegei, tous qualifiés pour la finale de vendredi.

Sous la direction de Gabi Lorente, Katir a explosé en 2021. Il apparaît à ses premiers Jeux avec le troisième meilleur record du monde de l’année, dépassé par des figures établies comme l’Éthiopien Selemon Barega ou les Ougandais Joshua Cheptegei et Jakob Kiplimo, qui ont formé le podium 10.000 ici, vendredi dernier.

Au-dessus de Katir, par les marques de ceux inscrits, il n’y a que l’Éthiopien Hagos Gebrhiwet (12 : 49,02), de bronze à Rio 2016, et le Canadien Mohamed Ahmed (12 : 50,02), troisième de la Coupe du monde de Doha, car le leader mondial, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen (12 : 48,45), s’est penché ici pour 1 500.

ASIER MARTÍNEZ EMULE LE BLESSÉ ORLANDO ORTEGA

Asier Martínez, l’autre Espagnol qui a concouru mardi après-midi au stade olympique, a joué un autre grand début olympique à 21 ans en remportant la deuxième série de 110 avec une note de 13,32, le deuxième meilleur de sa vie, ce qui le place en demi-finale.

Le Navarrais exerçait, à ses débuts olympiques, la seule représentation espagnole au 110 mètres haies après la défaite sur blessure d’Orlando Ortega, actuel vice-champion olympique, qui s’est endommagé un ischio-jambier lors d’un entraînement, déjà à Tokyo.

Asier était très proche, juste un centième, d’Orlando en finale des championnats d’Espagne à Getafe et sa note de 13,31 le place dans des conditions théoriques pour se battre pour une place en demi-finale

Dans sa série, la deuxième, il a commencé avec la quatrième marque et a classé les quatre premiers, avec quatre autres au repêchage.

Le Navarrais a été le quatrième à abandonner les crampons (146 millièmes), mais il a progressé jusqu’à ce qu’à 80 mètres d’altitude, il soit déjà en tête. Il a battu l’Américain Daniel Roberts de 9 cents et le Jamaïcain Damion Thomas, troisième, de 22.

Dans la même course, a participé le Chypriote Milan Trajkovic, partenaire d’entraînement d’Orlando Ortega dans le groupe d’Antonis Giannoulakis, qui a obtenu la quatrième et dernière place qualificative automatique de la première série avec 13,59.

Les demi-finales se joueront ce mercredi à 11h00 (4h00 heure espagnole).