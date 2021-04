Katrina Kaif est testée positive pour Covid-19; sous quarantaine à domicile

Katrina Kaif sera vue ensuite à Sooryavanshi.

Bollywood est en train de devenir un foyer d’infections Covid-19. Après avoir affecté des biggies d’Aamir Khan à Akshay Kumar, la dernière célébrité à tomber malade à cause d’un coronavirus est Katrina Kaif. L’actrice qui a diverti ses fans avec ses vidéos d’entretien ménager et de fitness l’année dernière pendant le verrouillage, a récemment informé ses fans qu’elle s’isolait chez elle et a demandé aux personnes qui sont récemment entrées en contact avec elle de se faire tester pour Covid-19.

L’actrice aurait tourné pour la troisième franchise de Tiger et a récemment donné des photos d’action avec un décor turc à Mumbai. Salman et Katrina ont également été récemment aperçus au studio Yash Raj.

Pendant ce temps, la rumeur de la petite amie de Kaif, Vicky Kaushal, a également été testée positive il y a un jour. Il tournait pour M. Lele avec Bhumi Pednekar où les deux acteurs ont été infectés par Covid et sont allés en quarantaine pour le tournage. L’acteur de ‘Surgical Strike’ a mentionné qu’il présentait des symptômes légers et qu’il prenait des médicaments conformément aux prescriptions du médecin.

Pendant ce temps, plusieurs acteurs de Bollywood – Aamir Khan, Akshay Kumar, Alia Bhatt, Govinda, Vikrant Massey, Katrik Aaryan, Manoj Bajpayee, Fatima Sana Shaikh, Paresh Rawal ont été testés positifs pour Covid-19 au cours des dernières semaines. Le Maharashtra est l’État le plus touché de la deuxième vague de Covid, contribuant à plus de 50 pour cent des cas nationaux. Le gouvernement a également récemment annoncé des mesures plus strictes comme le couvre-feu nocturne, le verrouillage du week-end.

Le Covid-19 a affecté l’industrie du divertissement de plusieurs manières en privant les paris quotidiens de leur gagne-pain, les salles de cinéma mettant en vedette la libération des sièges vides ont été reportées plusieurs fois et le tournage stoppé en raison du verrouillage et des acteurs tombant malades. Le syndicat des distributeurs de films a exprimé son inquiétude à CM Uddhav Thackrey et a demandé une aide financière pour le lot concerné.

Katrina Kaif, quant à elle, sera ensuite vue dans la troisième offre de Rohit Shetty de l’univers flic, «Sooryavanshi» face à Akshay Kumar. Elle a tourné pour la comédie d’horreur d’Excel Entertainment ‘Phone Bhoot’ avec Ishaan Khatter, Siddhant Chaturvedi plus tôt cette année.

