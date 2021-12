Katrina Kaif et Vicky Kaushal abandonnent leurs objectifs de mariage, un message à la fois ! Les photos de Mehendi de Fort Balwara sont sorties et nous sommes stupéfaits !!

Mehendi Ta Sajdi Je Nache Saara Tabbar », ont déclaré leurs deux messages

Katrina Kaif et Vicky Kaushal ont laissé les internautes séduits par leurs photos de mariage. Après avoir tenu les fans et les médias à l’écart des célébrations de mariage qui ont eu lieu la semaine dernière à Six Senses Fort Barwara dans le district de Sawai Madhopur, les jeunes mariés abandonnent les photos de mariage une célébration à la fois.

Les photos de célébration de Mehendi et sangeet viennent de tomber et les tourtereaux ont l’air éthérés. Tandis que Katrina peut être vue enfiler un lehenga en vert et orange fortement orné de motifs zardozi dorés, et l’assembler avec de gros bijoux et un mathapatti doré et un dupatta jaune. Vicky porte une kurta vert pâle associée à une veste à motifs floraux.

« Mehendi Ta Sajdi Je Nache Saara Tabbar », ont déclaré leurs deux messages. Sunny Kaushal, Isabella Kaif, Sharvari Wagh peuvent également être vues sur certaines des images de sangeet. Sur l’une des photos, on peut voir Katrina se casser une jambe avec son beau-père Sunny Kaushal.

Dans une autre photo adorable partagée par la styliste Anaita Shroff Adajania, on peut voir Vicky se reposer sur les genoux de Katrina alors que des artistes mehendi décorent sa main.

Pour la cérémonie du Mehendi, près de 20 kg de poudre de « mehendi biologique » auraient été fournis par la ville de Sojat du district de Pali au Rajasthan. Outre la poudre de mehendi, 400 morceaux de cônes de mehendi ont également été envoyés pour le mariage du couple, qui doit avoir lieu à l’hôtel Six Senses Fort Barwara, à Sawaimadhopur, au Rajasthan. Sojat est célèbre pour la culture du mehendi.

Des chanteurs de playback comme Shankar Mahadevan, Ehsaan Noorani, le chanteur pendjabi Gurdas Maan, ont également été aperçus arrivant à Jaipur plus tôt dans la journée et auraient joué au mariage en dehors des représentations folkloriques d’artistes locaux.

La luxueuse propriété était illuminée de lumières jaune vif pour la célébration du mariage alors que des pétards éclataient de lumière et de son. Des mesures de sécurité élaborées étaient en place à l’intérieur et autour de l’hôtel.

